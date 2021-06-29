幼兒園今秋招生 爾灣中文學校兒童圖書館啟用

使用流線造型的書架區隔圖書館內不同功能的空間。（本報記者／攝影）

爾灣 中文學校26日舉行兒童圖書館 啟用儀式，為今秋開始招生的爾灣中文幼兒園作準備，這也是爾灣中文學校疫情後重啟，迎接居民的第一個公開活動，吸引許多三代同堂的家庭參加。

爾灣中文學校校長鍾幼蘭表示，爾灣中文學校自1976年成立以來，今秋將首度開辦幼兒園，招收三到五歲學生，全日制的雙語幼兒園，目前報名已近額滿，應家長要求，先開放兒童圖書館，讓家長和學生有機會熟悉幼兒園的新設備。

爾灣中文學校兒童圖書館啟用儀式中，繪本《R is for Rice》作者到場舉行簽書會。圖右起：校長鍾幼蘭、作家夏彬、孔祥苓、Nithin Jilla及學生代表孫志翔、孫志玲。（本報記者／攝影）

明亮新潮的兒童圖書館，是以爾灣中文學校原有的圖書館進行翻新，設計上以兒童為中心，志工家長顧逸凡說，靠牆的書架中間嵌入圓型及拱門型的閱讀座，鼓勵孩子們取書自行翻閱，也可作為老師帶領的朗讀區。以S造型的矮書架達到隔間作用，使整座圖書館空間顯得開放流暢。靠近圖書館入口的家長區，設置沙發座，提供家長互相交流的場地。此外，兩個小型的閱讀區，也可作為教室或手工藝區。

當天邀請剛出版的兒童繪本《R is for Rice》作者到場舉行簽書會，其中兩位作者夏彬及孔祥苓都是爾灣中文學校校友。這本書根據英文26個字母順序，介紹38種受歡迎的美國 亞裔食品，包括小籠包、韓式泡菜、日式烏龍麵等等，配上色彩鮮明、造型可愛的插畫，更激起讀者嚐試這些食品的興趣。這本書看似簡單，其實還有不少生字，作者特別附上食品的讀音，有助於朗讀及進一步找尋書中的美味。