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加大明年起 增收6230本州生

編譯組／綜合報導
加大三所頂尖校園，將降低外州和國際學生比例，加大系統明年度，將增加6230名本地學生。（Getty Images）
加大三所頂尖校園，將降低外州和國際學生比例，加大系統明年度，將增加6230名本地學生。（Getty Images）

根據加州州長紐森（Gavin Newsom）和立法人員25日公布的最新加州預算計畫，加大三所頂尖校區，將降低外州和國際學生比例。明年度加大系統將增加6230名本地學生，即明年加州學生進入這三所加大的機會增加不少。

美聯社報導，自2022年秋季班開始五年內，包括柏克萊加大、洛杉磯加大和聖地牙哥加大非居民學生人數，從22%降至18%。此計畫將使這三所校園，增加4500名加州本地生名額。

而加州政府將承擔減少外州與國際學生的費用。據悉，校園失去支付高額學費的非居民和國際生的收入損失，約為每名學生3萬元，或總計13億元。

加州預算將提供資金，明年度招收更多本地生。九個加大校區也將決定如何分配這些名額。

加州立法人員最初建議，在未來十年內將非居民新生比例，從目前整個加大系統平均19%降至10%。民主黨籍加州眾議員丁右立（Phil Ting）表示，「資源有限」導致立法者暫時縮減計畫，目前以三所最受歡迎的校園為主。

立法人員認為，加州創紀錄的750億元盈餘，提供這樣一個難得機會，可採取這項大膽行動。加大系統在2021年秋季收到創紀錄的申請數量，許多人對缺乏名額感到沮喪。

加大官員表示，他們共同目標，是招收更多加州本地生，自2015年以來，已增加1萬9000名加州本科生，然而，他們反對立法人員提議的10%計畫。

加大在一分聲明中指出，「我們理解並支持立法機關，替加州人提供更多機會進入加大的目標，儘管我們相信通過減少非居民學生，可能會導致意想不到的結果。」

聖地牙哥加大校長Pradeep Khosla表示，當州政府撥款下降時，非居民學生的學費，有助於幫助留住高素質教師，改善教育計畫。

這項預算計畫，會在28日進行投票，紐森可望於7月1日加州財政年度開始前，將其簽署為法律。

加州 預算 紐森

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