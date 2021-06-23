聖瑪利諾中文學校 獲WASC認證品質

圖為洛杉磯華僑文教中心主任張皓鈞（左四）拜訪聖瑪利諾中文學校，與聖瑪利諾華人協會、中文學校董事合影。（聖瑪利諾華人協會提供）

聖瑪利諾 中文學校近日獲得美國 西部院校協會（Western Association of Schools and Colleges, WASC）認證，代表該校教學水準和成就，獲得官方正式肯定，並得以將中文學校的學分轉至其他公私立學校，成為該校創建40年來的重要里程碑。

WASC是美國六大區域評審協會之一。 WASC認證了美西地區5200多所合乎專業標準的學校，加州多數公私學校均努力取得WASC認證。通過WASC認證，代表此學校有高品質學習，是值得信賴的機構。

聖瑪利諾中文學校在疫情 期間，仍致力提升專業標準，申請WASC認證，經由專業訪談、報告評估等過程，通過WASC認證，讓華語文教學更專業化與標準化。

聖瑪利諾華人協會會長李慶雯表示，中文學校能夠得到WASC認證，是極高的榮譽，代表過去40年來累積的成果，在今年開花結果，中文學校得到權威機構的背書，代表這裡是大家學習中文最好機構。

洛杉磯華僑文教中心主任張皓鈞、副主任廖儷雲，日前造訪聖瑪利諾中文學校，由校長車慶餘陪同了解教學與相關設施，開啟實體暑假營課程與相關設施，並肯定該校獲得WASC認證的傑出成就。

聖瑪利諾中文學校在疫情期間，仍有近400學生繼續學習，目前秋季班已展開招生，以回到校園的實體課程為主，包含每周六在Huntington Middle School 開設的週六普通班、高中學分班以及AP中文班。另將於兩個校區Valentine 以及Carver小學設立課後中文班與課業輔導班。

當天到場訪視的還有聖瑪利諾華人協會會長李慶雯、中文學校校董會主席林友仁、董事梁景琳、黃群雁、李清瑗、周正烜等。