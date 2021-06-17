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橙僑中心為僑青舉辦i台灣線上開講 介紹台留學友善環境

橙縣訊
橙僑中心13日舉行「i台灣線上開講-僑青篇」，為僑青提供赴台灣求學、生活、求職的最新資訊及相關成功經驗。右起主講人吳佩芸、僑務委員張珮鑾、橙僑中心主任蔣翼鵬、FASCA橙縣分會前任諮詢導師楊桂林。（橙僑中心提供）
橙僑中心13日舉行「i台灣線上開講-僑青篇」，為僑青提供赴台灣求學、生活、求職的最新資訊及相關成功經驗。右起主講人吳佩芸、僑務委員張珮鑾、橙僑中心主任蔣翼鵬、FASCA橙縣分會前任諮詢導師楊桂林。（橙僑中心提供）

經過「精進在台留學友善環境」的多年努力，各地前進台灣留學的國際學生愈來愈多，海外僑青也興起赴台念大學或研究所的風潮。橙縣華僑文教服務中心13日舉行「i台灣線上開講-僑青篇」，邀請僑務委員暨FASCA海外青年文化志工協會-橙縣分會諮詢導師張珮鑾、今年成功申請台灣台北醫學大學的僑青吳佩芸，為僑青提供赴台灣求學、生活、求職的最新資訊及相關成功經驗。

吳佩芸是FASCA海外青年文化志工協會-橙縣分會的助理導師，目前就讀爾灣加大(UCI)藥學系，她已成功申請到台灣台北醫學大學的入學資格。吳佩芸表示，她申請台灣的大學醫學院，雖需從頭念起，不過，美國的醫學院絕大部分都只有四年制的學士後醫學系，要念醫學院的學生，也需先完成四年大學學業，再通過醫學院的入學考試（Medical College Admission Test，簡稱MCAT），才能攻讀醫學院。

相較之下，赴台讀醫學院也有相對優勢。她建議，有心申請台灣大學的僑青，要事先做好資料蒐集及研究的功課，最需要掌握的關鍵，就是愈早動手申請愈有利，並注意台美兩地的時差，不要誤判截止日期及時間。

針對赴台灣就學議題，當天現場、線上交流熱絡。圖上排左為從台灣遠距上線參與討論的僑...
針對赴台灣就學議題，當天現場、線上交流熱絡。圖上排左為從台灣遠距上線參與討論的僑務委員杜武青。（橙僑提供）

台灣 橙縣 爾灣加大

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