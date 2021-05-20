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科工會第59屆年會 22日線上舉辦

洛杉磯訊
南加州科工會5月22日將在Zoom雲端舉辦第59屆年會，本屆年會主題為「頑強生存，蓬勃成長」，科技論壇、創業與投資論壇、主題晚會及演講、獎學金頒獎典禮等先後登場。（科工會提供）
南加州科工會5月22日將在Zoom雲端舉辦第59屆年會，本屆年會主題為「頑強生存，蓬勃成長」，科技論壇、創業與投資論壇、主題晚會及演講、獎學金頒獎典禮等先後登場。（科工會提供）

南加州中華科工學會（簡稱科工會）（Chinese-American Engineers and Scientists Association of Southern California）5月22日將在Zoom雲端舉辦第59屆年會，本屆年會主題為「頑強生存，蓬勃成長（Surviving and Thriving）」，除了回顧人類抗擊新冠疫情非凡的一年，年會内容還包括日間科技論壇、創業與投資論壇，以及晚間特邀嘉賓的主題演講、獎學金頒獎典禮等，全程英語進行。

年會下午1時30分至3時30分的科技論壇，邀請三位博士分享與民眾生活息息相關的前沿科技話題。第一位是高通公司(Qualcomm) 的資深工程總監季庭方(Dr. Tingfang Ji)，他將介紹5G的技術、商業影響及應用領域， 並展望未來6G的發展。第二位是戴維斯加州大學(UC Davis)的金玉芳教授(Dr. Yufang Jin)，她將分析在極端氣候變化下，加州日愈加劇的野火危機，及野火迅速擴散造成郊區房屋損毀的機率增加。第三位是美國化學文摘社(CAS)的信息科學家周瓊瓊博士(Dr. Angela Zhou)，她將介紹各種新冠肺炎疫苗(COVID-19 Vaccines)技術、臨床試驗、及科學原理。注射疫苗之後，人體免疫系統是怎樣被啟動對抗新冠病毒。

下午3時30分至5時30分的創業與投資論壇，匯集五位大咖分享企業家精神與投資秘訣，分別是AiTmed創始人Gary Chen博士、途風旅遊總裁汪洋、瑞銀金融財富管理公司總經理林日昇博士、AI List Capital管理合夥人Henry Shi博士和Race Capital合夥人Chris McCann。他們將分享疫情下企業的生存與發展，暢談全球經濟走向、股票、風險投資、數字貨幣與區塊鍊等話題。

6時30分至9時的兩位嘉賓，分別是微軟全球人工智能認知服務首席技術官黃學東博士，和美國太空管理總署（NASA）噴氣推進實驗室（JPL）毅力號火星探測器火星登陸任務的進入、下降和著陸小組負責人Al Chen。講題分別是「人工智能：突破，挑戰和機遇」和 「堅毅是一種生活方式」。

年會還將頒發多項榮譽獎：盧燕獲科工會終生成就獎，黃學東獲傑出成就獎，蔣紅濤獲感謝奉獻獎。揭曉一年一度的科工會獎學金，第二屆盧燕藝術獎學金，第一屆蔣紅濤基礎科學獎學金，以及STEM徵文比賽的獲獎名單。詳情可參http://www.cesasc.org。

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