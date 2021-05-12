華裔學生聚集學區返校率高 核桃谷9成學生願秋季回校園

近年華人居民和學生逐漸增加的格蘭杜拉學區，是聖蓋博谷回校比例較高的學區。（讀者提供）

洛杉磯聯合學區 (LAUSD)校園重啟，但返校上課學生遠低於預期。相較之下，聖蓋博谷不少華人 學生聚集的學區，學生返校率要高出數倍，一些學區學生秋季返校上課意願，更高達九成以上。

核桃 谷學區、羅蘭學區、格蘭杜拉學區等，目前學生返校上課比率都達四成左右，更多的學生表示，他們樂意在秋季重回校園上課。

核桃谷學區教委會副主席佟儀表示，該學區4月19日重啓，到5月底為第一階段，目前30%的初中生和45%的小學生已回到校園上課。學區考慮到高中生課業較重，為避免他們的學習進程受到干擾，所以基本維持網課，但學生們下午可以回到學校補課，課外活動也可回學校，學區同時提供成績不佳的學生回學校上網課，以便隨時可以獲得老師面對面幫助。

佟儀表示，核桃谷學區最近對所有學生和家長進行問卷調查顯示，九成學生表示，他們會在秋季學期返校上課，5%學生表示不回來；另外大約有5-10%的學生暫未決定。他表示，教師同時兼顧面授課和網課，是目前教學最大的挑戰，教師方面要看課堂的學生，另方面要照顧網上的學生，一心兩用，所以秋季學期將改爲面授課教師專心負責課堂教學，學區將另外雇一些老師專門教網課。

同樣華人學生比例較高的羅蘭學區，重啓一個月多月來返校學生比例也在超過三成，一些學校達到四成。羅蘭學區教委陳正治說，他們從4月26日有限度開放學生回教室上課，由於防疫規定教室容量，學區將學生分批、分時段回校，小學生大約接近40%學生選擇回教室，中學生大約30%選擇回校。估計與家長必須離家工作的需求有關，以及網路教學經過一年多的實施，許多家長和學生也已經適應，加上疫情尚未完全退去，為了整個家庭安全，一半的家長選擇還是在家上網課。

不過，隨著疫情逐漸減輕，商業逐漸開放，家長也逐漸必須離家工作，回教室上課的需求也會逐漸增加。 學區也已經完全準備妥當，準備秋季防疫法令允許開放時，全面恢復教室授課，現在和暑期就做為一段累積經驗的緩衝期，這樣秋季得到許可時 就有十足信心全面開放。

近年華人居民和學生逐漸增加的格蘭杜拉學區，從4月上旬開放學生每周四天回校上課，大多數的中小學生以及將近三成高中學生返回校園，是聖蓋博谷地區內回校比例較高的學區之一。