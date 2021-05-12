加大逾20萬人申請歷來最高 錄取率低 學生哭訴

加大系統向來是許多華人家長的第一選擇，但今年率取率明顯降低，許多家長與學生都不知所錯。（記者李榮／攝影）

今年學生要進入加州大學(UC)越來越難，加大系統今年共有超過20萬名學生申請，是歷屆以來最多，許多學生就算在校成績好、先修學分夠、課外活動豐富，仍被多數加大校區拒絕。

與過往很不同，不少學生與家長都在網上抱怨今年情況，升學顧問認為，學校取消標準考試成績，造成申請人變多，錄取率自然低；明年趨勢恐怕也如此，建議學生應該綜合衡量，或可選擇一些較為冷門的科系申請。

洛杉磯時報分析，今年入學標準受到疫情、遠距學習、課外活動中止、學校也取消標準考試成績的限制等多種因素影響。就算GPA 4.3、有八門堂先修課程和學分、以及豐富的課外活動，加大系統中仍僅被麥賽德加大（UC Merced）錄取。

近來在各大社群網站上可看到，許多學生哭訴自己應該符合資格，但卻被多間加大拒絕。加大在暑假前不會公布入學相關數據，但從許多私立學校數據也可看出，今年入取率很低。南加大（USC）錄取率從16%降至12%，在7萬1000人之中，僅錄取8800人；哈佛大學、哥倫比亞大學、耶魯大學等常春藤名校，錄取率也分別降至3.4%、3.7%和4.6%。

「今年對學生真的非常的困難。」大學申請顧問何怡平指出，依據聖他芭芭拉加大招生辦室的說法顯示，今年申請加大的學生是歷屆以來最多，再加上加大取消標準考試成績，等於降低申請門檻，「洛杉磯加大 、柏克萊加大 、爾灣加大 、聖地牙哥加大及聖他芭芭拉加大都有超過10萬人次申請，所以在申請人數激增，而錄取名額沒有增加的情況下，錄取率創新低。」

加大（UC）雖是公立學校，但向來是全美最好的公立大學系統之一。按照美國新聞及世界報導的大學排名，九所加大有六所排名在全國前50名，其他三所排在前100名。洛杉磯加大排名第20、柏克萊加大第22、聖塔芭芭拉加大第30、爾灣加大及聖地牙哥加大並列第35；戴維斯加大第39、河濱加大第88、聖塔克魯茲加大及麥賽德加大排名第97。

何怡平建議，申請者在選擇時可挑一些相對冷門、競爭沒有那麼激烈的科系，「但千萬不要不選擇專業，否則不但對申請沒有加分，還可能有負面影響。」

升學顧問James Lee說，在學校排名時，報到率也是指標之一，學校不希望有太多數錄取者拿到入學許可後，卻選擇其他學校就讀，因此適當的判斷「落點」非常重要，如果被學校認為，學生是來申請保底，也可能會影響學校選擇學生的決定。