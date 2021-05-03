教委仇亞 哈岡小學翻新受阻 家長今示威

維智沃斯小學。（谷歌圖）

哈仙達拉朋地學區 （簡稱哈岡學區）有一所最早實施中英雙語沉浸式教學的學校、維智沃斯小學（Wedgeworth ES），因學校設施老舊，學區教委會五年前決定立項擴建為K-8年級制學校。但最近校區擴建計畫可能遭部分教委動議停止，引起眾多華裔 家長反彈，家長計畫5月3日上午8時半至11時半走上街頭抗爭。

據維智沃斯小學校委員會主席華裔郭女士（Vivian Kuo）表示，目前該校是K-5年級制，學校歷史逾50年，最早在南加各學區中開始中英文沉浸式教學，教學品質優良，吸引很多華人子弟到該校。目前學校有學生600餘人，但該校是學區中唯一全部使用移動屋教室的學校，校區沒有永久建築，設施陳舊，給師生帶來很大困擾。比如全校只有四個提供數百名學生使用的洗手間，排污管道經常堵塞；由於衛生間不夠用，學生經常憋尿。

她表示，學校沒有廚房，食物無法加熱；無自助餐廳，午餐座位不夠；天氣炎熱，部分學生要在室外用餐，還要受到老鼠和害蟲侵擾。與學區其它學校相比，該校學生教育 資源嚴重不足。由於每年都有增加移動屋教室，導致學生活動空間不夠。而且這些教室窗子封閉通風不好，影響疫情下學生的身心健康。

教職員工洗手間設施嚴重不足，有30餘名工作人員只能使用兩個洗手間。

哈岡學區華裔教委張金生表示，多年前，學區教委會決定將維智沃斯小學改建成K-8年級制的學校。目前一切條件都完備，他也希望盡快完成這項計畫。但新上任的兩名教委莎拉扎（Christine Salazar）及瑟拉諾（Stephanie Serrano），打算停止該項目。

由於維智沃斯小學校區北部一塊土地屬於小聯盟棒球隊使用，因此擴建項目和該用途發生利益衝突，教委Salazar正是小聯盟主席。另一教委瑟拉諾也認為，不應將資金用在擴建。

郭女士表示，兩名教委要在教委會提出停止學校擴建項目動議，引起學校家長反彈。計畫在近期走上街頭抗議。同時要求學區對兩名反對擴建的教委調查，其中教委瑟拉諾還多次涉及歧視亞裔言論。

據悉，該校家長已組織超過100個家庭參加抗議活動，以改善安全和教育的和平立場為出發點，抗議活動起於洛縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）哈岡辦公地點，將 步行到哈崗學區辦公室。集合地點: 1545 S. Stimson Avenue , Hacienda Heights 。