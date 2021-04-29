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小學生重新返校挑戰大 仍採網課形式容易分心

記者邵敏╱洛杉磯報導
直擊小學生返校，變化大挑戰大。（unsplash.com）
直擊小學生返校，變化大挑戰大。（unsplash.com）

南加州新冠疫情逐漸好轉，各學區小學紛紛重啟，時隔一年之久，孩子重返校園後情況如何，學校老師面臨什麼挑戰，繼續居家網課的學生現狀如何？

Jessica是巴沙迪那一家公立小學教師，她所在的學校兩週前重新開放。Jessica說，與疫情前相比，學校各方面都發生很大變化，「上下課時間比原先提前，早上8時上課，下午1時下課，學生在家吃早飯、午飯，這樣可以減少感染機會。」Jessica說，學生還需自帶水壺，不能再使用學校的過濾水龍頭喝水。

為保持社交距離，每間教室只能容納14到15人，每人之間距離保持六呎以上，在校期間大家必須戴口罩，同學之間交流不可離得近，老師輔導學生也需保持距離。

她說，體育課是最大的挑戰，學校專門邀請體育教練，從早上8時到下午1時一直待在操場上，學生輪流出來上體育課， 「每個班級室外活動時間錯開，只允許同班學生一起玩，學生室外活動也要求保持社交距離。」

雖說有各種嚴格限制，但返校的孩子都非常配合，能回到熟悉的校園環境，見到久違的老師和同學，Jessica說，孩子們都很開心。

為照顧在家同時上網課的學生，教室裡每個課桌都配備電腦，這對低年級學生來說是個大挑戰。 Jessica解釋，「部分孩子現在回到學校，雖說在教室上課，但還是網課形式，老師用各種軟件教課，低年級孩子不知道怎麼操作電腦，會煩躁，不容易集中註意力。」

同時，一年多來的居家網課學生成績普遍下降，特別是低齡學生，如何將之前的課程補回來，對老師來說是大挑戰。 Jessica說，「我們學校計劃推出暑期課程，準備把學生這一年落下的課程慢慢補上。」

對於繼續選擇在家上網課的孩子，家長又是如何考慮？「小朋友沒打疫苗，安全性沒法保證，不是說不相信學校，而我是對自己的孩子保持個人衛生沒有信心。」亞凱迪亞華人家長王女士有個讀小學二年級的兒子，「雖說孩子感染機率很低，但不希望孩子冒任何風險。」

對於兒子網課表現，王女士很失望，「他注意力不集中，作業也不主動交，這一年學業算是廢了。」身為家長，王女士覺得自己需要承擔很大責任，「我要工作，根本沒辦法監督他學習。」

王女士說，所幸兒子現在是二年級，以後還有希望將課程補上。 「目前老師既要兼顧課堂，又要照顧居家網課的學生，教學質量肯定打折扣，特別對於像我兒子這樣沒有自製力的小朋友，就把心態放平和點吧，別太計較，沒辦法，特殊時期，生命安全比較重要。」

社交距離 疫情 亞凱迪亞

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