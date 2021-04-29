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錄取賓州大學 華裔劉雪飛有訣竅

記者丁曙／亞凱迪亞市報導
劉雪飛有志開發大腦植入晶片，幫助殘障人恢復正常生活。（劉雪飛提供）
劉雪飛有志開發大腦植入晶片，幫助殘障人恢復正常生活。（劉雪飛提供）

全國大學選校日（National College Decision Day）5月1日將至，亞凱迪亞高中（Arcadia HS）華裔生劉雪飛（Stanley Liu）選擇了常春藤盟校賓州大學（UPenn）生物工程系，未來主修神經科學，有志開發大腦植入晶片，幫助殘障人重新過上正常生活。

想開發腦晶助殘疾人

劉雪飛表示，他希望學業有成後，將來經營自己的神經工程公司，建立計算性大腦模型，了解精神疾病，透過生物醫學工程，幫助殘障人過正常生活。在即將到來的新學年，他可望進入賓州大學校園學習，坐在教室內面對面上課。

賓州大學在2021美國名校排行榜上名列第八，申請者眾、競爭性強，劉雪飛如何脫穎而出、榜上有名？他說，過去四年，自己一直進行科學研究，並在腫瘤學和艾滋病研究實驗室實習，研究開發一種HIV檢測設備。尤其令人稱道的是，他的成就使他有資格應邀出席國際學術會議，並在加州和國家科學博覽會上獲獎，並在同行評審的科學雜誌上發表論文。

劉雪飛進一步指出，自己的科學技術工程數學（STEM）背景，以及積極參與課外活動，也幫助他在眾多申請者中優勢顯著，增加了錄取機會。他參加過童子軍，擔任志願者團體互動俱樂部（Interact）會長，在高中英式足球隊踢球，以及在亞凱迪亞圖書館為小學生主持創意寫作工作坊。

賓州大學新生劉雪飛。（劉雪飛提供）
賓州大學新生劉雪飛。（劉雪飛提供）

科研背景成申請優勢 

對於渴望進入名校深造的學弟妹和他們的家長，劉雪飛給出的建議是，參與個人感興趣的活動，比別人更加努力。「如果您想在任何事情上都取得成功，那就必須不懈地努力，並且比同齡人更努力。」劉雪飛現身說法，在開始他的第一項研究實習之前，已經在實驗室為他的該項課外研究花費了數百個小時，並給127位不同的研究人員發送電子郵件。

今年，全美頂尖大學的申請者增加30％以上，主要因為大多數學校都將ACT和SAT入學考試成績列為選擇性，增加了亞裔學生申請大學的難度。例如，亞凱迪亞高中畢業生申請加州大學（UC）的入學率，今年下降了200-300％。幸運的是，劉雪飛已在11年級秋季參加SAT考試，並將考試成績提交給自己申請的學校。

劉雪飛分析，要想從眾多申請者中脫穎而出，申請論文和課外活動等因素在今年尤其重要；而且，在明年也同樣重要。知名大學很希望了解，申請人面對病毒大流行的挑戰有何作為？例如：創建一家非營利組織向食品銀行捐贈食物，給醫護人員寫信慰問等。劉雪飛自己就創立了一個「感謝奉獻網站」（ProjectGivingThanks），組織青少年透過寫信和繪畫方式，在向堅守崗位的必要行業的員工們致敬。

亞凱迪亞 賓州 加州大學

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