我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登演說「藏野心」： 4.1兆新政 美危機變轉機？

老有所養 加州提案成人健保允納父母

著名華人區 聖瑪利諾學區總監閃辭

記者李雪╱聖瑪利諾市報導
總監Jeff Wilson出席最近一次聖瑪利諾華人協會的活動。（記者李雪╱攝影）
總監Jeff Wilson出席最近一次聖瑪利諾華人協會的活動。（記者李雪╱攝影）

洛杉磯縣著名華人區的聖瑪利諾聯合學區總監Jeff Wilson，突然於27日發給社區公開信，表示將辭職，目前還未經教委會批准，但他表示將前往克萊蒙（Claremont）聯合學區擔任總監。目前聖瑪利諾學區正面臨經費短缺、大批教職員被解雇的危機。

根據這封寫給聖瑪利諾社區的公開信，Wilson表示，他「帶著悲傷和激動的心情」，向社區和學區工作人員宣布，在5月6日的教委例會批准後，他將由克萊蒙聯合學區教委會任命為新總監。他表示最初並沒有尋求這個機會，也沒有做出輕率地選擇CUSD的決定，「但已經意識到，這對我和我的家人前進都是正確的決定和道路」。

他表示，在為聖瑪利諾學區服務的兩年中，有機會組建一支出色的領導團隊，這一團隊也將在未來繼續維持該學區的發展。他點名了三位學區教委特別表示感謝，包括張志堅、朱秀芳（Shelley Ryan）和已經卸任的Lisa Link，他感謝這三位主席對他在學區領導力的堅定支持。此外他又感謝現任的教委會對學生和社區的承諾。最後他還感謝了老師家長會（PTA）。

他表示在本學年結束之前，他將繼續擔任總監，並將於7月1日接任克萊蒙學區總監。

目前聖瑪利諾學區正處於資金短缺，由於年初的E提案土地稅投票失利，造成410萬元預算漏洞，讓41位老師在3月就收到解僱通知。目前家長們正在自發籌款，若籌款不利，老師將會在5月15日正式被解僱，現有教師合約到6月30日終止之後，就會失去工作和一切福利。

聖瑪利諾學區上一任學監Alex Cherniss在2018年8月辭職後，學區展開甄選工作。Jeff Wilson在2019年5月從亞凱迪亞聯合學區的助理學監跳槽到聖瑪利諾學區任職。

學區 聖瑪利諾 亞凱迪亞

上一則

「就是你，世界日報徵才！」

下一則

辜汪會談28周年 張亞中：兩岸結束敵對 國民黨才有價值

延伸閱讀

擬改進階數學課惹議 維州教育廳澄清：學校有裁量權

擬改進階數學課惹議 維州教育廳澄清：學校有裁量權
聖瑪利諾學區籌款 5月1日免費車窗彩繪

聖瑪利諾學區籌款 5月1日免費車窗彩繪
洛杉磯著名華人區 聖瑪利諾學區總監突然辭職

洛杉磯著名華人區 聖瑪利諾學區總監突然辭職
美國學區也瘋狂？全美學區Top20房產市場縱覽

美國學區也瘋狂？全美學區Top20房產市場縱覽
轉眼暑假 新州家長批學區重啟「慢半拍」

轉眼暑假 新州家長批學區重啟「慢半拍」
家長籲反仇恨亞裔 南加橙縣卡畢斯壯諾學區沉默

家長籲反仇恨亞裔 南加橙縣卡畢斯壯諾學區沉默

熱門新聞

加州房產市場交易近幾年都很火熱，但近期卻火熱得有點異常。（unsplash）

世說新聞／房價究竟瘋漲到何時？專家這樣說

2021-04-23 22:08
拜登政府為金援拯救餐飲業者，日前在美國救援法案中包含了一筆餐廳復興基金（Restaurant Revitalization Fund，縮寫RRF) 。（本報檔案照）

餐飲業佳音 聯邦最高補助千萬 兩年用完無須償還

2021-04-24 17:11
跨國網戀被騙五、六百萬，至今不敢面對被騙事實。（unsplash.com）

網戀詐財 華婦被騙600萬還執迷不悟

2021-04-21 02:20
這名警員到達時，他也沒戴口罩。（視頻截圖）

購物者拒戴口罩店家報警 警員卻說「 店家報警愚蠢」

2021-04-22 18:27
四名劫匪截圖。（爾灣市警局提供）

南加最安全城市 爾灣購物中心出現持槍團夥

2021-04-27 21:27
圖為被捕嫌犯。（警方提供）

南加內陸華女涉嫌非法情色交易被捕

2021-04-21 15:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了

大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了
拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖

拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖
乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針

乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針
遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半

遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半
膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝

膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝