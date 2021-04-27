進名校教戰守則／提幾所大學申請表？ 視預算和專業競爭性

美國 有超過1000所四年制大學，「美國新聞與世界報導」從中評選出2021年前40位名校。對於高中畢業生，選擇幾所大學提交申請表很重要。專家認為，沒有硬性指標，主要看個人財務預算 和目標專業的競爭性，但有五個步驟可供參考。

第一步：評估個人預算

在申請大學之前，先要評估自己的財務預算。參加ACT或SAT入學考試要花錢，參觀校園機票旅館要花錢，提交入學申請表也要收費。所以，個人的財務可以負擔多少學校的申請費用？

第二步：冷門專業不必申請多所學校

如果你打算申請一個比較冷門的專業，例如，天體生物學的學士學位。因為專業很冷門，申請者不多，競爭性不高，錄取機率較高，所以也不需要申請很多所學校。

第三步：熱門專業應申請多所學校

如果感興趣的專業很熱門，例如，工程、商業、電腦、醫學、管理等，競爭激烈，錄取率比較低，應考慮申請多所學校，也許是六到十所，可以確保自己選擇的專業至少被一所大學錄取。申請人也可以提前與招生 人員交談，了解該所大學或專業的競爭性。

第四步：考量學費負擔

大學的文化、地理位置、社會環境和許多其他非學術性因素差別很大，尤其學校費用很高，根據自己的經濟條件，以及學校允諾的獎助學金，選擇可以負擔的大學，自然地決定自己申請的學校數量。

第五步：申請大學留有餘地

專家建議，大學申請至少要有三類：一所目標學校，一所候補學校，一所安全學校。即使你鍾愛一所夢想大學，但也要有一份替代計劃。比較理想的情況是，你收到了幾所大學錄取通知書可供選擇。

此外，申請人應謹記，發送大學申請表是一個耗費時間、金錢和精力的過程，成功的關鍵是在上述多種因素之間取得平衡。