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助殘設計賽 CSULA、台北科大拿下冠亞軍

記者丁曙／綜合報導
美國助殘設計挑戰賽，3002 Zeno Effect團隊獲第一名，第一排（左起）黃玉婷、劉正信教授、阮院長。第二排（左起）：Sahar Rohanizeidanlou，Sandra Hernandez Andrade，蔡佩芳教授。第三排：莫惠鈞。（劉正信教授提供）
美國助殘設計挑戰賽，3002 Zeno Effect團隊獲第一名，第一排（左起）黃玉婷、劉正信教授、阮院長。第二排（左起）：Sahar Rohanizeidanlou，Sandra Hernandez Andrade，蔡佩芳教授。第三排：莫惠鈞。（劉正信教授提供）

2021年SourceAmerica®設計挑戰賽落幕，洛杉磯州立大學（CSULA）和國立台北科技大學（National Taipei University of Technology）合作，分別獲得大學組第一名和第二名；俄勒岡州波特蘭市Catlin Gable學校獲得高中組第一名。

參賽各校工程團隊師生利用現代科技，幫助職場殘障人士排除工作障礙及提高生產效率。此外，由洛州大華裔教授劉正信指導的鑽石巴高中（Diamond Bar HS）隊的設計項目「時鐘和辦公用品夾具」，也獲得高中組第五名的好成績。

影音來源：SourceAmerica

洛州大和台北科技大學合作的項目Zeno Effect，是一個網站數據跟踪平台，使用面部和物體識別功能來輔助生產組裝流程，並且幫助管理人員發現需要注意的地方，利用數據分析來更好地實現所有特殊需要的員工的生產目標。

Zeno Effect項目也是一個執行系統，幫助工廠裡有肢體殘障的僱員，提高效率完成每天的生產任務。該項目讓這些員工得到照相識別軟件的幫助，在組裝程序中有效工作。此外，識別軟件還可以減少新僱員出次品，節省生產成本。

洛杉磯州立大學參賽隊員賈西亞（Sandra Garcia）說，「這是一個絕好的機會，我們工作了無數個小時，這一切都值得！」

洛杉磯州立大學和台北科技大學的合作項目: Midas Touch 獲得第二名，提高了殘障人士組裝玩具零件和張貼標籤的效率和準確性。

影音來源：SourceAmerica

波特蘭市Catlin Gable學校設計的ZipBag項目，為身體殘障且手腳不大靈活的人們，提供了一種安全便捷的方法，可以打開和關閉重新密封的袋子。該校團隊成員Keola Edelen Hare說：「我們決定參加設計挑戰賽，因為想利用自己的工程技能來幫助他人。ZipBag是向殘障人士提供更具包容性的環境的一步。」

SourceAmerica代理總裁兼首席執行官Richard Belden表示，祝賀洛杉磯州立大學和Catlin Gable學校的獲獎團隊。2021年設計挑戰賽為他們提供了一個利用想像力和創造力的機會，向世界展示了輔助技術如何發揮作用。他們做得非常出色。

SourceAmerica設計挑戰賽是一項全國性工程競賽，展示學生使用科學技術工程數學（STEM）技能，開發新概念和輔助技術，支援殘障人士改善工作環境和提高效率。今年因為疫情影響，比賽透過虛擬展示方式進行。

美國助殘設計挑戰賽，3001 Midas Touch團隊獲第二名，第一排（左起）...
美國助殘設計挑戰賽，3001 Midas Touch團隊獲第二名，第一排（左起）李雨倫、劉正信教授、洪閔謙。第二排（左起）林珮涵、Roger Villanueva、陳俊華。第三排（左起）邱垂昱院長、Anna Maria（團隊負責人） 。（劉正信教授提供）
美國助殘設計挑戰賽2004團隊，第一排（左起）車碩真，劉正信教授、李凱如。第二排...
美國助殘設計挑戰賽2004團隊，第一排（左起）車碩真，劉正信教授、李凱如。第二排（左起）宮昌和、許哲嘉、Priya George 。（劉正信教授提供）

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