爾灣中文學校 再獲WASC認證

爾灣中文學校再度獲得美國WASC六年認證資格。(爾灣中文學校)

爾灣 中文學校近日再度獲得美國 WASC（Western Association of Schools and Colleges）六年認證資格，WASC視察委員會於4月17日至18日兩天完成視察後，給予爾灣中文學校高度評價，肯定校方結合社區資源，致力於傳承母語與促進文化交流的成果。

爾灣中文學校校長鍾幼蘭表示，爾灣中文學校成立於1976年，是南加州規模最大的中文學校，六年前首度通過WASC教育 認證，透過專業教育組織的評估，肯定爾灣中文學校與美國正規中、小學具有同等認證地位，使爾灣中文學校的中文學分，普遍獲得各學區採納，並依家長與學生需求，規畫符合美國教育體系的發展方向。

由於六年的WASC認證到今年期滿，爾灣中文學校今年3月完成194頁的報告，對學校進行全面且完整自我評估。鍾幼蘭指出，在準備WASC認證的過程中，校方確立學習中文的目標，除了作為溝通的工具，更有提高文化認同與促進美國多元文化的意義。因此，新學年開始將會增加文化選修課，以往只有三年級以上周日班才有的選修課，今後將擴大到全校各班，並增開許多新課，例如「中華文化體驗」、「中華地域美食與民情」、「視覺作品的賞析」、「校報記者班」、「中國串珠」、「中國功夫」等等，讓學生透過切身的文化課程，擴展華語文的實用層面。

受疫情影響，今年WASC的審查委員會以線上視察進行，就全校近80個班級上課實況進行查核，並與爾灣中文學校理事會、家長、老師及學生進行線上會議。

WASC視察委員會在評估報告中，給予爾灣中文學校高度評價，16個評估項目中有14項給最高分，另外兩項也拿到超出標準值的次高分。委員會主席Wendy Parcel博士特別讚揚爾灣中文學校在疫情期間，持續進行優質的線上教學，學生重新註冊和上課出席率仍維持非常高的比例，顯示家長及學生對校方強力的支持。同時，校方也依據歷年來學生重新註冊的趨勢，及老師、家長的回饋，提出長程教學規畫，確認學習語言與文化之間密切的關係，具有示範性的作用。