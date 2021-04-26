進名校教戰守則／參觀校園 了解學校的好方法

在新冠疫情 之前，各大名校每年都會安排春季和夏季校園參訪計畫（Campus Tour Program），主要為高中11和12年級學生以及他們的家庭設計，介紹本校學期課程、入學程序、學術機會和校園生活。參觀節目包括，學生顧問介紹申請入學計畫、在校生導遊訪客徒步旅行校園、來訪者出席學術信息會議等，全程持續半天至三天不等。

如果家有一名將要上大學的孩子，並且申請了幾所名校，有些家庭會組織一趟校園參訪之旅，實地參觀，親身體驗，用第一印象幫助自己確定那一所學校最合適。

然而，實施一次行之有效、收獲豐碩的大學校園參訪之旅，行前必須做足功課，仔細規劃行程，明確參觀地點，想好需要了解的問題，才能達成目標。大學招生 人員、高中輔導員和有經驗的家長們建議，參加學校組織的官方導遊，可以更切實了解該所學校的亮點。

洛杉磯聯合學區富克蘭富林高中(Franklin HS) 校友吳曉珺（Tina Wu），2019年4月去耶魯大學 (Yale University）參訪，她在耶魯「鬥牛犬日」（Bulldog Days）為期三天的校園參觀活動中，發現一個溫暖熱情的社區、美麗如畫的校園、書香滿溢的環境。她很享受和該校學生們交談，詢問他們在耶魯的學習經歷及為什麼選擇耶魯，了解到校園內很多有趣的俱樂部活動和傳統，還參加論壇討論和大師班講座，確信耶魯大學最適合自己，未來四年將在那裡獲得一段趣味盎然、學術嚴謹的大學經歷。

華人家長姜太太介紹，幾年前帶著兒子參加一次校園參觀活動，因為孩子對工程有興趣，特意去了工學院會見教授和同學。她建議，參訪大學應該找孩子感興趣的部門，了解專業設置、課堂規模和實驗室技術的可用性等。對於具有明確學術興趣的申請人，了解大學專業狀況很重要。（記者丁曙）