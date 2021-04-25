面試要真誠放鬆 切忌吹嘘傲慢

隨著科技進步大學錄取面試增加了視頻形式。（Getty Images）

申請私立名校約談是一個必不可少的環節，多數面試 者開始都會有些緊張。華裔 校友面試官告誡有才華的學生，切忌傲慢和自我吹噓，華裔學生給出的建議是真誠和放鬆。

耶鲁大學華裔校友董冠亨（Joe Tung）曾受母校委託，在波士頓地區擔任校友面試官（alumni interviewer），約談大學申請人，並為每位候選人撰寫評議報告，提供給耶鲁招生辦公室。另外，面試官對接受約談的候選人，可以選擇「強烈推薦」、「推薦」、「不推薦」或「強烈不推薦」四檔。

董冠亨指出，學生必須知道面試不是考試，考官不是要測試他們的知識，也很樂意為他們寫一封推薦信。所以，申請人應該將面試官看作是招生過程中的盟友。他通常想問的一些基本問題包括，「說說你必須克服挑戰的時間」，「你最驕傲的成就是什麼？」「你為什麼想來耶魯大學 ？」他還建議，當考官詢問學生是否還有任何問題時，學生應該在面試結束時準備一至二個問題。但這些應該是對學校表現出興趣的問題，而不是在互聯網上很容易找到的答案。

董冠亨指出，他看到個別好學生最常見的錯誤就是傲慢。當他覺得某個學生試圖吹噓和誇大他所做的事情時，選擇過唯一的一次「強烈不推薦」，因為學生編造的故事很容易被辨別出來。他認為以謙虛的心態進入面試是非常重要的，並且應該感激那些一直在幫助你的人們，他們為你指出了一條路到達現在的地方。

申請私立名校面試，以往都由在地校友客串面試官，但隨著科技進步，現在增加了網上面試形式。亞凱迪亞高中（Arcadia HS）2019屆校友鄭聲驥（Sandra Tang）申請耶魯大學（Yale University）時，接受了該校一名大四學生的谷歌視頻（Google Hangouts）面試。

首先，面試官要求她作一個自我介紹， 接下來詢問了多個問題，包括為什麼選擇耶魯？喜歡或不喜歡自己的社區？個人的興趣是什麼等？鄭聲驥指出，不同的面試官可能會提出不同的問題，她給出的建議是「真誠和放鬆」。面試時學生都會緊張，這很自然，但請記住，面試並不是大學申請過程中的一個決定性因素。儘管學生可以將話題導向自己希望討論的主題，但是不要隨意吹噓。（記者 丁曙）