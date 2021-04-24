入學面試 五項成功要領

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申請美國 私立名校有一個「大學錄取面試 」（College Admissions Interviews）環節。很多學生對面試感到緊張，專家們總結了大學入學面試中的五種方法，可幫助新生成功通過面試。

面試之前，申請人應該設計一份有意義的生活經歷清單。專家們說，解決這些問題的方法就是經過周密而有條理的準備。應試者應對每所邀請他們參加面試的大學進行深入研究，並在面試前對他們的學術興趣進行深入研究。以下方式可增加面試成功錄取的機率：

1.練習模擬面試。學生通過與父母和朋友進行模擬面試，將幫助他們習慣於回答傳記問題，申請者可以使用模擬面試的反饋，來告知他們進行實際面試的方法。參加模擬面試對於學習在大學面試中進行自我訓練的最佳方法至關重要。

2.擬定一份提問清單。在面試中要給考官留下深刻和積極的印象，方法之一是提問若干有見識的問題。這就是為什麼專家建議大學申請者，在每次面試以前設計一系列要提問的問題。優秀的受訪者能夠提出問題，這是表達對學校真正感興趣的一種方式。

3.突出個人優勢。大學申請者應該在大學面試中，講述他們一生的執著、勇敢和好奇。專家指出，謙謙君子可能不適合，有幾分成績就說幾分。

4.展現領導潛能。大學招生 人員渴望招收能夠在校園俱樂部擔當領導角色的學生。如果有任何高中社團領導經驗，請在面試中討論，介紹自己領導的組織，而且在自己加入和採取行動後，該組織變得更強大了。

5.對所申請的大學表現出興趣。頂尖大學的校友面試官說，他們在尋找證據證明申請者強烈希望就讀該校的線索。賓州大學（UPenn）校友梅茨曼（Mickey Metzman）說，當大學申請者告訴他一些有關母校的新知識時，就會令他印象深刻，例如學校裡設置了一個新的專業，這表明申請者已經深入到學校的網站裡，令考官欣賞。

（記者 丁曙）