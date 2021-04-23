進名校教戰守則╱國際化奧賽奪金 助領獎學金進耶鲁

國際化學奧林匹克競賽奪金，董冠亨先去耶鲁又去哈佛造。（本報檔案照）

近年來，南加州 有幾名華裔生入選美國 奧林匹克代表隊，參加國際比賽披金掛銀，包括惠提尼高中（Gretchen Whitney H.S.）校友董冠亨（Joe Tung），2011年入選美國化學奧林匹克代表隊，並在國際比賽中贏得一枚金牌。當年秋季，他獲頒全額獎學金進入耶魯大學（Yale University）生物化學系學習，大學畢業後又去哈佛醫學院（Harvard Medical School）深造，2020年取得醫學博士學位，目前在美東任職皮膚科醫師。他總結的成功秘訣是：質疑現狀、跳出框架、追求興趣。

國際化學奧林匹克（International Chemistry Olympiad）是國際科學奧林匹克競賽的一種，每年7月下旬舉辦，各國代表隊由四名高中學生和兩名導師組成。競賽試題涵蓋無機化學、有機化學、物理化學、分析化學、生物化學以及光譜學。雖然知識面屬於中學範疇，但其中很多問題需要高於中學的知識程度和理解能力，特別是突出的融會貫通、聯繫實際的能力。

最近十年來，南加 州數位華裔生取得該項榮譽。Westview高中校友葛子達（Jason Ge），2012年入選美國化學奧林匹克代表隊，在國際比賽贏得一枚銀牌，畢業後進入名校深造。Canyon Crest Academy校友吳双双（Catherine Wu），2013入選美國生物奧林匹克代表隊，在國際比賽贏得一枚金牌， 2014進入哈佛大學（Harvard）。她的學弟陳双羽Sean Chen，入選2019美國物理奧林匹克代表隊，在國際比賽贏得一枚金牌，2020高中畢業後進入麻省理工（MIT）深造。

除了國際科學奧林匹克單項競賽外，還有雷傑納隆國際科學工程博覽會（Regeneron International Science and Engineering Fair，ISEF），每年5月舉行，在該項比賽中獲獎的中學生，畢業後都升入知名大學深造。（記者丁曙）