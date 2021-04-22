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學術競賽勝出 提升進名校機會

進名校教戰守則
特洛伊高中校友、多項學術競賽金牌得主和冠軍包寶被哈佛大學錄取。（本報檔案照）
特洛伊高中校友、多項學術競賽金牌得主和冠軍包寶被哈佛大學錄取。（本報檔案照）

除了展現個人研究能力的學術，還有展現團隊合作的學術競賽，例如學術十項全能（Academic Decathlon）和科學奧林匹克（Science Olympiad），這些競賽以九人或近20人組成一隊，代表一所學校集體參賽。即使自己的團隊沒有獲獎，這些競賽仍將向大學證明，自己有團隊合作的能力，一定會提高自己的大學錄取機會。

學術十項全能比賽設有十個不同的項目，測試學生對單項主題的認知，包括藝術、經濟學、論文、訪談、文學、數學、音樂、科學、社會科學和演講。每個團隊都有九名學生分為三組，其中A組成員的GPA在3.75和4.0之間，B組GPA在3.0到3.75之間，C組GPA在3.0以下，參賽者涵蓋高中9至12年級學生，比賽分為學區、州、國家三個層級。

西方高中（West HS）是洛杉磯縣十項全能學術比賽的常勝軍，1994年冠軍隊的主力涂乃文（Naiwen Tu），一人獲得演說、約談、藝術、社會科學四枚金牌。1995年高中畢業被哈佛大學錄取，1999年進入約翰霍普金斯醫學院深造，2003年獲得醫學博士學位，目前在德州休士頓兒童醫院任職保健醫師。

科學奧林匹克是美國中學生規模最大的科學知識和應用技能的競賽，包括科學概念與基礎知識、實驗過程與思考技能、科學應用與技術操作三大部分，涵蓋天文、生物、礦物、化學、物理學、數學、醫學、地球科學、航天工程、機械動力及科學實驗等。該項比賽也是分為學區、州和全國比賽。在該項比賽中，橙縣的特洛伊高中（Tory HS）長期稱霸，自1994年以來，總計贏得南加州賽區20多次冠軍和全國大賽至少13次冠軍。

該校科奧賽隊長包寶（Mike Bao）2017年被哈佛大學錄取。高中四年，他的最大亮點是在學術競賽中表現傑出。他是該校「科學碗」（Science Bowl）和科學奧林匹克共同隊長，率隊贏得JPL科學碗地區賽冠軍、南加州科奧賽冠軍。他三次參加美國數學奧林匹克（USAMO）比賽，四次參加美國物理奧林匹克半決賽，2016和2017年兩度入選國家物理奧林匹克集訓隊。此外，他還兩次進入美國生物奧林匹克半決賽等。（記者丁曙）

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