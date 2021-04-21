僑委會海外學習中心 傳授台灣正宗華語

左起：僑教處專門委員黃正杰、僑務委員會委員長童振源、僑務通訊社社長郭淑貞。（視頻截圖）

中華民國僑務委員會19日舉辦北美華文媒體線上座談會，宣布將推出「海外華語文深耕計畫」，將通過在海外僑校傳授正體華語文學，舉辦華文比賽，線上活動等，主要實現為歐洲和北美地區僑胞及主流社會人士，推廣華語文教學。

僑務委員長童振源指出，僑委會有三個具體策略來推動華語文教學。第一，輔助海外僑校成立海外華文學習中心。他說，僑委會與海外僑校一直有緊密聯繫，希望通過這些據點，將華語文推廣至主流社會。第二，借助目前在主流中小學教學來自台灣 的老師，將「台灣正宗」的華語傳授給學生。據統計，美國 有500多位台灣老師。第三，台灣有許多優質華語文教育機構。僑委會將扮演橋樑的角色，通利用智能平台，將其與海外僑團聯繫以來。

台灣華語文學習中心成立後，將在9月開課，計劃15個學生一個班。4月26日是各中文學校申請成為台灣華語文學習中心的截止日。

洛杉磯世界日報社長于趾琴。（視頻截圖）

三大策略有六大支柱實現。童振源說，首先僑委會培養華語老師，疫情期間通過視訊培養老師線上、下的教學能力。第二是制定教科書，制定符合主流社會人士學習的教科書。今年僑委會正在編纂針對零基礎學習認識的教科書，預計將在9月完成。第三是舉辦文化活動，學習華語，文化是語言的載體，也可以讓民眾在興趣中學習華文。第四是邀請僑生回台灣參訪，第五是邀請在北美接受過華文訓練的人來台灣教授英文，可以來台灣體驗更深入的文化。第六是舉辦國際競賽如歌唱比賽等。

洛杉磯世界日報社長于趾琴當天出席座談會，她於會上提問，線上教學逐漸變成主要教學方式的一種，但線上教學有其侷限性，該如何提升學 生學習的主動性？對此，童振源說，目前數位是主要教學方式，現在數位教學已轉變，老師可以看到學生出勤、上課狀況。運用AI技術輔助來舉辦線上比賽，可讓學習變得更加有趣味。