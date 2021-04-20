進名校教戰守則／論文要領：寫好你的故事

第一代華裔移民女孩蕭靖彤將八所常春籐大學一網打盡，她選擇去耶鲁大學深造。（本報檔案照）

2017年3月，橙縣藝術高中（Orange County School of the Arts）畢業生蕭靖彤（Cassandra Hsiao）收到常春藤 聯盟（IYV League）八所大學的錄取通知書，在她的大學申請論文中，介紹她生於第一代華人移民家庭 ，母女兩代經歷語言文化的衝突和煎熬，描繪新移民共有的特性，細節真實，情節感人，打動八所常春藤大學和其他許多名校的招生委員們。

蕭靖彤曾在臉書中自我介紹︰17歲的電影 評論家、明星記者、洛杉磯時報高中特約記者、百老匯世界學生博客、詩人和劇作家。現在，她從採訪記者變成受訪對象，向媒體暢談心理歷程，分享她的論文幫助她實現理想。

「在大學申請論文中，你關注的重點是什麼？」蕭靖彤說，她的父母是移民。母親出生在馬來西亞，父親出生在台灣。當她五歲時移民美國，英語不是父母的強項。她在移民家庭中長大，語言互動是有趣的。未經翻譯的詞彙滲透到她的生活中。她在家裡說話的方式，與她在戶外談話的方式截然不同。在個人成長時期，有時候人們會嘲笑她的口音，但自己聽起來完全正常，但對他們不是這樣。所以，就在論文裡寫下了這個經驗。

她的論文第一段寫到，「在我們家，英語不是英文。不是語音意義上，就像短音a代表apple（蘋果）一樣，而是在發音。在我們家，蛇（snake）是小吃（snack）。言語不能正確地吐出我們的舌頭。但我走出課堂與語言專家們會面，我的母親從馬來西亞來，她拚讀flim當作film（電影），但我們能相互理解。」

身為第一代華裔移民，能將常春藤盟校一網打盡是一個奇蹟。蕭靖彤說，「我是一個有福之人，謙卑地被許多大學所接受。但我想把這份榮耀歸功於父母」。她的故事在社區傳為美談。（記者丁曙）