聖瑪利諾預算赤字「搶救師資」擴大籌款

大批家長在4月17日舉辦了第二回合的「搶救師資」募捐行動。（盧意提供）

為了挽救聖瑪利諾 的教師預算 赤字，大批家長17日在聖瑪利諾圖書館前舉辦第二回合的「搶救師資」募捐行動。

有鑒於3月27日的活動成功募得21萬元，此次活動擴大規模舉行，把目標放大到爭取6月29日的E提案徵稅投票 勝利，從而才能更有效地彌補410萬元的年預算漏洞。投票要勝利就要從選民教育開始，聖瑪利諾華協會長李慶雯在現場宣導選民登記。聖瑪利諾學校基金會和促進Measure E投票委員會也派出十餘人大陣仗，在現場回答家長的各種提問。學區教委Corey Barberie與Jane Chon更是帶頭現場捐款，炒熱現場的氣氛。

大批家長在4月17日舉辦了第二回合的「搶救師資」募捐行動。（盧意提供）

此次活動由卡佛（Carver）和瓦倫丁（Valentine）兩所小學的家長帶頭，獲得眾多義工媽媽支持，現場提供豐富手作烘焙糕點、雪花酥、蠟燭、現金摺紙旺財魚等等作為回饋謝禮，希望能鼓勵學區家長們多多捐款，在5月15日之前搶救師資。

華裔家長盧意表示，410萬元的年預算赤字，導致41位老師在3月就收到解僱通知。若籌款不利，老師將會在5月15日被解僱，而現有的教師合約進行到6月30日終止之後，就會失去一切福利。這41位收到解僱通知的老師在合約終止前勢必另謀出路。

所以即使E提案在6月29日順利過關，有些老師也可能已另謀高就，無法續留於聖瑪利諾學區。因此5月15日之前的捐款，和6月29日E提案投票勝利必須雙管齊下，才能穩住師資和未來的教育品質。

大批家長在4月17日舉辦了第二回合的「搶救師資」募捐行動。（盧意提供）

義工家長們預計在5月1日繼續推出第三波的救援活動。一些家長自己在汽車上手繪廣告行動看板，預計下一次籌款活動會是汽車彩繪。