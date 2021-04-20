疫情影響 加州社區學院招生下滑最多達56%

加州北部College of the Siskiyous註冊學生人數下降最多。（本報資料圖片）

加州 社區學院理事會指出，加州多所社區學院在疫情 期間，學生註冊人數直線下滑，已威脅到部分校區未來的發展。

加州社區學院系統2020年秋季註冊學生人數，較比上一年同期減少逾26萬人，下降16.8%。加州社區學院系統在全美學生人數最多，大約有學生200萬人。加州社區學院校長辦公室發言人Paul Feist表示，社區學院招生 註冊人數若持續不足，恐導致社區學院系統面臨危機。有關警告備忘錄，已於上月遞交學院系統理事會。

根據非營利教育新聞機構最新發布關於2020年秋季加州社區學院註冊學生分析報告，105所社區學院出現程度不同的註冊人數下降，其中35所社區學院下降至少20%，最多下降超過50%，僅有六所學院增加。下降最多的是位於加州最北端的Siskiyous社區學院，註冊人數下降56%。其次是Central Valley的Reedley College，下降39.5%。

南加橙縣Santa Ana College，註冊學生人數下降34%，失去學生1萬1971人。加州不少註冊學生人數較多社區學院、地點偏遠社區學院，學生人數尤其嚴重。