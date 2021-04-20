我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

疫情影響 加州社區學院招生下滑最多達56%

記者啟鉻／綜合報導
加州北部College of the Siskiyous註冊學生人數下降最多。（本報資料圖片）
加州北部College of the Siskiyous註冊學生人數下降最多。（本報資料圖片）

加州社區學院理事會指出，加州多所社區學院在疫情期間，學生註冊人數直線下滑，已威脅到部分校區未來的發展。

加州社區學院系統2020年秋季註冊學生人數，較比上一年同期減少逾26萬人，下降16.8%。加州社區學院系統在全美學生人數最多，大約有學生200萬人。加州社區學院校長辦公室發言人Paul Feist表示，社區學院招生註冊人數若持續不足，恐導致社區學院系統面臨危機。有關警告備忘錄，已於上月遞交學院系統理事會。

根據非營利教育新聞機構最新發布關於2020年秋季加州社區學院註冊學生分析報告，105所社區學院出現程度不同的註冊人數下降，其中35所社區學院下降至少20%，最多下降超過50%，僅有六所學院增加。下降最多的是位於加州最北端的Siskiyous社區學院，註冊人數下降56%。其次是Central Valley的Reedley College，下降39.5%。

南加橙縣Santa Ana College，註冊學生人數下降34%，失去學生1萬1971人。加州不少註冊學生人數較多社區學院、地點偏遠社區學院，學生人數尤其嚴重。

加州 招生 疫情

上一則

僑委會成立海外華語學習中心 推廣台灣優質正體華語

下一則

進名校教戰守則╱論文要領：寫好你的故事

延伸閱讀

北灣馬連縣可望先進黃色層級 灣區另外3縣也接近

北灣馬連縣可望先進黃色層級 灣區另外3縣也接近
First 5 California 送加州新手父母 免費工具包

First 5 California 送加州新手父母 免費工具包
紐森簽署SB93法案 旅館等行業職缺 須重雇解聘員工

紐森簽署SB93法案 旅館等行業職缺 須重雇解聘員工
加州馬連縣可望先進黃色層級 灣區另外3縣也接近

加州馬連縣可望先進黃色層級 灣區另外3縣也接近
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
加州州長簽署法律要求某些行業出缺時優先雇回前員工

加州州長簽署法律要求某些行業出缺時優先雇回前員工

熱門新聞

天普市華裔居民陳女士11日在自家院子與友人聊天，無緣無故遭到路人辱罵。圖為示意圖。（unsplash）

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

2021-04-12 18:01
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

2021-04-17 02:20
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
華裔環境土壤學博士徐仕林表示，他與太太都拒絕接種新冠肺炎疫苗。（記者啟鉻／攝影）

川粉土壤博士稱新冠疫苗降低免疫力 拒絕接種

2021-04-13 02:20
郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
南加地產交易過去多個月以來一直火熱。（本報檔案照）

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

2021-04-18 20:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻