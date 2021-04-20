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居家防疫教子 找到孩子興趣點 寓教於樂有成

記者邵敏／洛杉磯報導
居家防疫教孩子，寓教於樂讓孩子主動學會很多學校無法提供的知識面。（Peter提供）
居家防疫教孩子，寓教於樂讓孩子主動學會很多學校無法提供的知識面。（Peter提供）

疫情一年多，大部分孩子居家上網課，學校很多責任無形中轉移到家長身上，該怎麼在家教孩子，成為這一年家長最頭痛的事。

「我一直在考慮，怎樣把興趣和學習更好地結合起來。」家住橙縣普拉辛西亞市的Peter一家，去年7月因為新冠疫情選擇暫時回中國生活，由於中美時差，12歲的兒子Jimmy網課要從晚8時上到凌晨2時半。考慮上課時間日夜顛倒，Peter和妻子商量決定不上網課，自己居家全日制教孩子。

居家防疫該怎麼在家教孩子，成為這一年家長最頭痛的事。（Peter提供）
居家防疫該怎麼在家教孩子，成為這一年家長最頭痛的事。（Peter提供）

「兒子喜歡打遊戲，我就想怎麼把遊戲和學習結合起來，做到寓教於樂。」和一般家長不同，曾是某集團公司IT部門總經理的Peter並不反對兒子打遊戲。

Peter說，重要的是家長要參與到孩子的愛好中，挖掘孩子天賦，讓孩子主動接受知識，這樣事半功倍。 「與其強迫他被動學習，不如讓他在遊戲中主動學習。」

基於這樣的觀點，Peter的教育就先從Jimmy喜歡的遊戲開始。 Jimmy喜歡「我的世界」（MineCraft），這是一款沙盒創造類遊戲，可以通過創造性操作完成搭建設計，處理各種挑戰考驗。

Peter慢慢熟悉Jimmy玩的這款遊戲，「這顯然不同於一些消磨時間的遊戲，它涉及相對複雜的設計乃至工程思維。」

Peter開始加入兒子的遊戲，他發現Jimmy在遊戲過程中，學會了如何做服務器，並邀請玩家到自己的服務器上玩。 「兒子總說自己是在做遊戲，而不是玩遊戲，開始我覺得他是為了玩在混淆視聽，但我逐漸發現他真是在做遊戲，並用自己做的服務器賺錢。」

Peter還發現，Jimmy在學習創建服務器的過程中，對編程知識發生興趣，結合這個興趣點，Peter就請老師教兒子怎麼做編程。 「這就是寓教於樂，找到孩子興趣點，讓他主動願意接受新知識，這樣孩子就不會排斥學習，效果也好。」

居家防疫教孩子，如何寓教於樂。（Peter提供）
居家防疫教孩子，如何寓教於樂。（Peter提供）

在參與遊戲的過程中，Peter鼓勵兒子學習合作，Jimmy曾聘請玩家朋友處理自己的服務器，同時也收費給別人做服務器。 「遊戲世界與真實世界有很多類似之處，儘管疫情期間一直居家，但孩子可以通過遊戲了解真實的社會。」

在支持Jimmy玩遊戲的同時，Peter還給兒子制定了其他詳細的學習計畫，除了數學、英文、寫作之外，他還教兒子文史知識，「我想讓他更多的了解中國歷史，就給他講諸如焚書坑儒、鴻門宴、十面埋伏等歷史事件。」

近一年的時間，讀六年級的Jimmy幾乎沒有參加學校的教育課程，但Peter認為得大於失，「因為現實條件限制，兒子雖缺失了一年的學校教育，但他也主動學會很多學校無法提供的知識面，孩子的居家教育關鍵在於家長要投入多少。」

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