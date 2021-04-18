世報教育講座： 口才好邏輯清楚 有助進名校

Kudos青少年領袖才能培訓專校校長林柳君認為，華人要想融入美國社會必須要發聲，要敢於辯論和演講。（視頻截圖)

華裔 學生要想增加擠進名校的機會，流暢的演講及雄辯的口才很重要。Kudos青少年領袖才能培訓專校校長林柳君（Laura Lin）認為，華裔及其他族裔的精英分子若在資歷上擁有演講辯論的紀錄，更容易脫穎而出。因為名校傾向於歡迎有積極態度、頭腦清楚、邏輯思考與表達能力強的學生。她強調，溝通能力愈好眼界愈寬廣。

林柳君於17日在世報2021春季線上教育講座上暢談「沉默不是金! 如何在家中作領袖培訓? 」 。她表示，華人 受傳統觀念影響常被灌輸「沉默是金」，但在美國 社會環境及價值觀「沉默不是金」。華人要想融入美國社會必須要發聲，要敢於辯論和演講，讓其他族裔暸解自己的觀點和立場。面對問題，要能講清楚說明白，還要有自信。

林柳君提到，有組織追蹤進入全國公共論壇辯論學生申請大學的入學狀況。數據顯示，進入全國賽的前16名選手，進入常春藤大學的可能性占了三成，另外七成選手進入全美前75名大學。幾乎有一半以上都進入全國前20名的名校。

明辨性思考（Critical Thinking) 非常重要，主要是訓練學生的邏輯思維，培養獨立判斷，簡單來說就是「快速想清楚，勇敢說明白」。林柳君表示，溝通能力非常重要，能夠將想法條理清晰的說明白並具說服力。另外，學生在辯論的過程中，必須深入研究題目並給予評論，達成了明辨性思考、快速想清楚的能力，並且條理清晰的說明白自己所支持的觀點。