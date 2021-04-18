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AP課程提早規劃 贏在起跑點上

記者王若然╱蒙特利公園市報導
飛達教育創辦人魏昕。（飛達教育提供）
飛達教育創辦人魏昕。（飛達教育提供）

受疫情等因素影響，2020至2021年的美國大學申請有了重大變化。飛達教育創辦人魏昕作客世界日報春季教育講座，詳細分析了名校和加州大學的申請變化，並提出了實用的升學策略。

魏昕說，綜觀今年常春藤大學和史丹福大學的申請錄取率，有四所大學錄取率都在4%以下。這些學校的錄取率與十年前相比，不可同日而語。例如，哈佛大學十年前、四年前和今年的錄取率，分別為6.18%、 5.2%、3.34%。哥倫比亞大學同期錄取率變化分別為6.93%， 5.84%和3.66%。與十年前相比，這些學校的錄取率降了約一半。

而加州大學的錄取率今年也下降得厲害。洛杉磯加大、爾灣加大與十年前相比，錄取率砍半，今年加大的五個校園申請人數都超過10萬。

今年申請名校競爭激烈的原因是什麼？魏昕說，今年包括提前錄取的申請人數都整體大漲。名校和普通大學的申請人數兩極分化，排名100開外的學校申請人數大幅降低，但名校申請人數卻大幅攀升。另外，私立名校、加大系統的報到率皆上升，學校也不用對那麼多學生放榜。另外，加州大學和美國私立名校對學生多元化的提升做出努力，例如對少數族裔、第一代大學生的錄取比例上升，這意味著亞裔生的挑戰增大。

除了豐富課外活動，魏昕建議學生們多參加2021暑期AP課程。他說，AP課程改為網課，選修可以提高學術優勢。高中生要提早規劃AP課程，早做打算，贏在起跑點上。

加州大學 美國 教育

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