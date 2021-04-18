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醫學院錄取率僅5% 越早申請越好

記者謝雨珊／蒙特利公園市報導
從醫超過25年的陳肇新談「成功進入醫學院，申請策略和學位選擇」。(視頻截圖)
從醫超過25年的陳肇新談「成功進入醫學院，申請策略和學位選擇」。(視頻截圖)

曾任洛杉磯加大（UCLA）醫學院臨床教授、從醫超過25年的陳肇新博士，17日參與世界日報2021春季線上教育講座，傳授「成功進入醫學院，申請策略和學位選擇」，講解申請醫學院的時間點、錄取率、申請策略、以及成為醫師的其他學位選擇。

申請美國頂尖醫學院競爭激烈，今年醫學院錄取率近5%，要想成功申請到醫學院必須花費很大的努力。陳肇新表示，成功錄取條件包括優秀GPA、MCAT考試、研究及臨床實習經歷、社會醫療貢獻及學習目標、專業重點及申請策略、申請文章、面試，以及對社會有使命感。達到以上條件的學生，比較有機會進入醫學院。

一般來說，成為醫生的學位選擇，包括醫學博士（MD)、醫科綜合連讀（BS-MD)、普通家庭科醫生（DO)、醫師助理（PA)。每個不同學位的申請條件也不同，建議學生在申請前事先確立好未來的目標。

陳肇新特別提到醫學院申請時間點的重要性，建議學生越早申請越好，最好在6月1日申請，最遲不要超過11月1日。因為按照醫學院年度錄取時間，在每年12月底前，已有90%名額被占據，在12月後申請的學生，只有10%機會進入醫學院。

他指出，醫學研究因疫情暫停，去年學生很難增加臨床經驗，建議這批學生不只是要去醫院或診所實習，可選擇量身定制的臨床經驗，並配合學生對未來規畫的遠景，仍可突顯從醫的專長及目標。

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