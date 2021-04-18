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想進頂尖私立大學 須具等邊三條件

記者王若然／蒙特利公園市報導
豪杰訓練中心創辦人、主任周迪。（視頻截圖）
豪杰訓練中心創辦人、主任周迪。（視頻截圖）

不少來自中國大陸、台灣的新移民家庭，用亞洲傳統思維看待美國大學的申請作業，結果適得其反。為幫助眾多華裔孩子成功申請名校，在17日世界日報2021年春季線上教育展，豪杰訓練中心創辦人、主任周迪主講了「如何成為大學申請真正的贏家」。

周迪強調，每個孩子「頭頂都有一片天」，每個孩子有獨特的個性和天賦，家長不應該約束或干預。這也是孩子申請大學過程中需要展現的個人特色。她說，大學面試官希望在論文中看到的是「17歲半孩子的純真，」而不是一個模子刻出的模板。

周迪說，在美申請大學可以分成公立大學和私立大學，其中申請公立大學，成績掛帥；私立大學，尤其是頂尖私立大學，有獨特的價值體系，完全跳脫華裔學生和家長的想法和模式。他們要求學生的條件是一個等邊三角形，即學術成績、課外活動和義工、論文與面試。沒有傑出的論文，面試做不到位，即便成績和課外活動表現亮麗，想要進入頂尖的私立大學，機率幾乎爲零。

豪杰訓練中心主要針對申請藤校和頂尖私立大學為學生出謀畫策。當天邀請了三位學生家長講述自己孩子申請大學的心得，並肯定了豪杰訓練中心對孩子的培養。有位名為Ivy的家長說，兒子共申請了八所私立大學，全部收到錄取通知書，其中四所還有獎學金。她說，孩子在豪杰訓練中心學習過程中，培養了自信和良好的溝通能力。她說，「兒子從不懂事的小男生成長為成熟小夥子。」

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