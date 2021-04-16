世報17日線上教育講座 教戰大學申請竅門

世界日報訂17日（周六）美西時間下午1時至5時舉辦「2021線上升學教育講座」，特邀業界多位權威分析，滿滿的升學信息，幫助廣大順利進入夢想名校。

疫情下大學的招生 政策，大學審核那關如何挑選學生，申請醫學院的機遇，這些家長和學生關心的議題，都會在世界日報17日（周六）美西時間下午1至5時舉辦的「2021線上升學教育 講座」，得到答案。

此次共有八場專題演講，每場演講30分鐘，包括全美大學成功策略創辦人陳肇新於下午1時至1時半，以中文主講「成功申請名校，必先建立學術背景」，1時半至2時以英文主講「成功進入醫學院，申請策略和專業選擇」；「升學規畫教育權威」（Admission Masters）主席維特利（Jenny Kim Wheatley），於下午2時至2時半以英文介紹「2021大學招生趨勢」。

接下來的講座將以中文主講，包括下午2時半至3時，豪杰訓練中心創辦人周迪主講「如何成為大學申請真正的贏家」；3時至3時半，Kudos青少年領袖才能培訓專校校長Laura Lin主講「沉默不是金！如何在家中作領袖培訓？」；下午3時半至4時，時代學苑34年專任數學科學講師Spencer Way主講「AP課程學習成敗的關鍵」；4時至4時半，飛達教育創辦人兼執行長魏昕主講「掌握大學申請競爭法則：就算沒有考SAT／ACT，沒有傲人GPA，也能被TOP 50錄取！」；4時半至5時，大學助學金及稅務規畫專家Michael Chen主講「有存款有股票有出租房的家庭，如何合法規畫得到高額的大學助學金？高收入家庭，炒股票的家庭如何省稅？」。

線上講座位置有限，有興趣參加的家長和學生請提早報名，報名的上線註冊連接是：tinyurl.com/39sj827v，或可掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽：323-268-4982。