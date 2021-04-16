進名校教戰守則／社區服務對大學錄取十分重要

亞凱迪亞高中學生為印地安人Apache部落學童募集物資，向貨櫃車搬運紙箱、傢俱、電視等學習和生活用品。（本報檔案照）

美國 高中學生都知道，社區服務可以提升大學申請競爭力。 但是，社區服務對於大學錄取到底有多重要呢？隨著更多的申請人爭奪更少的名額，社區服務可能成為大學申請中非常有價值的組成部分。

一項對264名美國大學招生 官員完成的調查顯示，有58％認為，學生參加社區服務對於大學錄取有積極影響；有53％說，社區服務是同等資格申請人之間的砝碼。這意味著，如果一所夢寐以求的大學只能在兩個學生之間二選一，而且這兩人的GPA、考試成績、家庭經濟狀況等平分秋色，那麼，社區服務的經歷將是花落誰家的決定性因素。

根據調查，社區服務對大學招生很重要，因為參與社會服務的學生，也很有可能參加課外的校園活動，落實大學的使命，分享學校的價值觀。而且，參加所在社區的志願活動，還表明了學生具有公民意識和對他人的同情心，以及他自己感興趣的社會問題等。林林總總，拼湊起來，便可以勾勒出一個完整的、正面的學生形象。

如何參與社區服務，並且可以給招生人員留下深刻印象？專家建議，首先，選擇與自己的熱情和興趣有關的項目，在持續的時間內致力於一個或兩個有意義的項目，而不是競相完成最多的志工服務時間。其次，優先考慮與社區參與和多樣性有關的項目。如果在大學申請中寫社區服務，應著重於特定經驗，並思考為什麼對自己有意義，以及如何影響自己。透過個人的確切和具有啟發性的社區服務經驗經驗，比較可能獲得大學招生人員的重視。