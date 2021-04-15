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世報教育展線上講座／亞裔生如何申請大學 專家教訣竅

記者王若然／洛杉磯報導
飛達教育創辦人魏昕。（飛達教育提供）
飛達教育創辦人魏昕。（飛達教育提供）

雖然按照種族人口比例分配大學入學名額的16號提案，被包括華裔在內的群體成功阻攔。但根據2020年至2021年加州大學入學統計，弱勢群體、有色人種族裔學生被加州大學錄取的人數大幅提高，給包括華裔在內的亞裔學生帶來升學壓力。在這種大學錄取環境悄然改變的當下，亞裔學生該如何迎接挑戰？

世界日報春季教育展將在4月17日(星期六) 下午1時至5時，在線上舉辦。屆時飛達教育創辦人魏昕將在4時至4時30分時段為學生和家長分析最新的大學錄取數字，並提出亞裔學生該如何提高錄取率等寶貴資訊。

魏昕指出，2020年至2021年全美大學錄取學生數字十分不尋常，一是包括常春藤名校在內的美國好大學申請人數飆升，藤校中申請學生增長最低的都有25%漲幅，哈佛大學更是增加50%申請人數。然而排名前一百開外的大學卻十分慘淡，申請人數下降很多。

其中加州大學（UC）體系學校約增長30%申請數，包括聖地牙哥加大（UCSD）、聖塔芭芭拉加大（UCSB）、爾灣加大（UCI）等學校申請率飆升，比近五年申請率都高。魏昕說，申請STEM專業的學生競爭更大。而數字顯示，在多族裔觀念的大環境下，近一年這些學校對有色人種、弱勢群體學生的錄取率增加，這無疑是亞裔學生面臨的挑戰。

那麼亞裔生如何準備今年的入學申請？魏昕將在當天的教育展上給各位家長、學生實用的建議。

2021春季線上教育講座報名註冊連接：https://zoom.us/webinar/register/WN_bLC7aOt_TNKbIap44Csfaw。或掃描教育展二維碼（如附圖），相關資訊可電：323-268-4982。

掃二維碼註冊教育展。（本報檔案）
掃二維碼註冊教育展。（本報檔案）

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