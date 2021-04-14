學術競賽 是進名校重要助力

課外活動的表現影響到申請大學的成敗早就不是祕密。因為一流名校每年都會收到數千份申請表，而錄取率從5%至20%不等。學生除了擁有GPA和SAT高分外，還需要有其他學術成就才可能脫穎而出。學術競賽是一種兩全其美的方式，有些可以展示學生的研究水平，有些可以展示團隊合作能力，更有可能給招生人員留下深刻印象。

在南加州 地區，為高中學生設計和舉辦的學術競賽，並且被證明對於升大學、進名校有幫助的，主要可以分為兩大類，一類側重於個人研究能力和專業興趣，另一類則重於基礎知識和團隊合作。

如果研究和解決問題的能力是個人的強項，那麼一場尖端學術比賽是證明自己技能的重要途徑。有「少年諾貝爾獎」美譽的雷傑納隆科學獎（Regeneron Science Talent Search，STS），也是美國高中學生最高水準的科學競賽。每年1月上旬選出300名入圍 者、下旬再甄選出40名入圍者進入3月決賽。活動由非營利組織「Society for Science & the Public」主辦、Regeneron製藥公司贊助，每一位入圍者都有著非凡的創造力和好奇心，他們代表著美國充滿希望的前景，為解決世界上最棘手的問題提出新的見解。

凡是入圍該項比賽的學生，無一例外都進入知名大學深造。以最近幾年南加州華裔生為例，2018年入圍者，爾灣大學高中（Irvine University HS）吳冬（Michael Wu）被哈佛大學（Harvard）電腦科學系錄取，聖地牙哥 Westview高中尹恩舒（Andre Yin）被普林斯頓大學（Princeton）錄取，聖地牙哥Canyon Crest Academy女生陳心洋(Maggie Chen)進入決賽被哈佛大學錄取。2019年聖地牙哥Canyon Crest Academy女生司徒雪（Julia Situ）進入決賽被麻省理工學院（MIT）錄取。2020年入圍者，橙縣藝術高中的劉多多（Bailey Liu）被約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)錄取。（記者丁曙）