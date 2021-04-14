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AP課程成敗影響升學 須重視

記者謝雨珊／蒙特利公園市報導
時代學苑34年專任數學科學講師Spencer Way。（Spencer Way提供）
時代學苑34年專任數學科學講師Spencer Way。（Spencer Way提供）

世界日報將於4月17日下午1至5時，舉辦2021春季線上教育講座，邀請時代學苑34年專任數學科學講師Spencer Way，在當天下午3時30分至4時，分享「AP課程學習成敗的關鍵」。此次講座以ZOOM線上會議方式進行，聽眾需提前註冊。

Spencer Way表示，當天將分多段進行解說，首先將提供近50年來AP考試的數據及演變過程，給予家長及學生一些基本概念，了解AP考試對高中生的重要性。他提到，AP考試的考生年年穩定增加，對於升學越來越具重要性。

各科的AP是高中時期最難的課程，難度水平達大學一年級程度，通過的AP考試能抵掉一些大學的學分，對於升學也非常有幫助。而如何在每年適量的拿AP課程，又不給予自己過多負擔及壓力，是許多學生應該注意的課題。Spencer Way表示，有些學生一次修太多AP課程，反而各科成績都不理想，影響總成績，這對於升學並無實質幫助。他將在講座上提供如何適當選課，同時保持升學競爭力的建議。

Spencer Way也將在講座上提及學習AP課程的成敗關鍵，包括修各科AP的要點、選課的量、及基本的學習材料整理、時間管理等訣竅。

時代學苑成立宗旨為促進初高中學生的英文讀寫能力，提升數學及科學的學習，並協助學生在校及在全國諸如AP的大型考試中，擁有優異表現與成績。

2021春季線上教育講座報名註冊連接：https://zoom.us/webinar/register/WN_bLC7aOt_TNKbIap44Csfaw。或掃描教育展二維碼（如附圖），相關資訊可電：323-268-4982。

升學 教育 世界日報

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