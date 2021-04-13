陳肇新主講 成功申請名校 必先建立學術專業

擁有多年從醫及升學顧問經驗的陳肇新。（陳肇新提供）

世界日報將於4月17日下午1時至5時，舉辦2021春季線上教育講座，邀請擁有多年從醫及升學 顧問經驗的陳肇新演講，將於當日下午1時用中文主講「成功申請名校，必先建立學術專業」、下午1時30分用英文主講「成功進入醫學院，申請策略和學位選擇」，分享進入名校及醫學院的訣竅。講座以ZOOM線上進行，聽眾需提前註冊。

去年新冠疫情帶給學生及學校許多困難及挑戰，教學和招生 政策都被顛覆，且這種困難將延續至2021年的名校申請。為提供學子更多有用的升學資訊，陳肇新將分享如何做好名校申請的準備，呼籲學子要把握申請時間等重要資訊。

第一場「成功申請名校，必先建立學術專業」講座，將於17日下午1時至1時30分舉行，陳肇新講解2021年名校錄取狀況、有哪些條件將影響名校錄取、及教授學子如何建立學術專業。第二場「成功進入醫學院，申請策略和學位選擇」講座，緊接在第一場之後，主要講解醫學院申請的時間安排及錄取率、醫學院的申請策略、及成為醫師的其他學位選擇。

陳肇新畢業於常春藤普林斯頓大學，擁有多年從醫及升學顧問經驗。曾任洛杉磯加大 （UCLA）醫學院臨床教授，同時參與普林斯頓大學、紐約大學MountSinai醫學院、洛杉磯加大醫學院招生辦公室審核及面試工作。經過多年對招生標準的研究，陳肇新專精於申請文章輔導、面試培訓、高中升學規劃、醫學院申請策略，協助學生成功申請夢想名校。

2021春季線上教育講座報名註冊連接：https://zoom.us/webinar/register/WN_bLC7aOt_TNKbIap44Csfaw。或掃描教育展二維碼（如附圖），詳情可電323-268-4982。