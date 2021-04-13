進名校教戰守則/提早申請大學10項要領（下）

哈佛大學提早錄取計劃深受華裔生重視。（本報檔案照）

6、早期行動可提供更大靈活性

專家說，「早期行動」（Early action）使有財務需要的申請人，可以靈活比較整套援助方案，而不必擔心知道自己能否在大學中占有一席。但是，「早期決定」（Early decision）可能對有財務需要的申請人會有影響，因為這些具有約束力的程序，阻止了他們考慮多個基於需求的財務援助的機會。

7、早期決定可能會影響士氣

申請早期行動並收到大學錄取通知書的申請者可能會增強信心，鼓勵他們再申請其他理想大學。但是，專家也警告說，早期行動若被大學拒絕，也同樣會使學生對自己失去信心。因此，以防萬一，早期決定申請人最好在收到通知之前，也向其他學校提交常規申請。

8、早期決定需要承諾

如果申請者對該所大學是否適合自己感到懷疑，那麼就不應及早作出決定。如果作出了決定，就不能後悔自己的選擇。

9、退出早期決定的後果

大多數提供早期決定的大學也允許已被錄取的學生，如果因為負擔不起學費可以解除對學校的承諾，但是也會帶來後果。專家說，出於經濟原因而退出早期決定計劃的學生，可能會錯過其他學校正常招生 的截止日期，而那些並非經濟原因而退出的學生，該校高中顧問可能不願意再將他的成績單發送給其他學院。

10、早期申請可能會帶來其他好處

專家說，被自己第一選擇的大學錄取的早期申請者，沒有必要再申請其他「安全學校」，可以節省申請費用，以及不再花時間編寫學校特定申請論文。一位亞凱迪亞 高中（Arcadia HS）華裔 校友認為，提前申請名校，最大優勢是錄取率比常規申請高出三倍左右，而且提早知道自己是否被理想的大學接受或拒絕。

（記者 丁曙）