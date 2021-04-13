我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

不確定因素多 華裔學生跨國多校混申增加

記者邵敏／洛杉磯報導
華裔學生今年更多採取多國混申，多校混申。（unsplash.com）
華裔學生今年更多採取多國混申，多校混申。（unsplash.com）

針對今年的特殊大環境，美國教育服務機構文美集團諮詢總監Michael Wan說，由於各種不確定性因素，包括海外華人學生和在美國的華裔生，今年更多採取多國混申、多校混申，申請的衝刺學校與保底學校之間的差距也比往年大很多。

「不同往年，今年很多華生更多採取多國混申，除了申請美國大學之外，同時還申請加拿大、日本、新加坡等地學校。」Michael指出，讓學生採取多國混申的不確定因素包括美國疫情發展、中美關係未來走向等。

因為大學申請提前一年就已開始，美國當時的疫情控制無法預測，另外中美關係的走向也直接影響中國留學生是否能按時來美國就讀，「關鍵在於簽證通過率高不高，學生萬一拿到了大學錄取通知書，但簽證不通過還是來不了。」

教育升學顧問Sally Li提到，美國境內目前頻發的仇恨犯罪也是很多學生採取多國混申的一個重要原因。 「很多華人現在覺得在美國生活、學習不安全，一些擁有綠卡，在美國陪孩子讀書的家庭，今年也有很大一部分選擇申請國外的大學，一些年齡較小的孩子甚至選擇回中國讀書。」

因為美國高等教育在全世界的領先地位，大部分華裔學生的第一選擇還是美國，但由於眾多不確定因素，所以學生就多申請幾個國家，增加一些選擇，持觀望態度。

除了多國混申，今年多校混申的情況也比往年更多。Sally說：「因為今年美國大學錄取存在很多不確定，招生政策不斷調整，大學錄取標準也在改變，不像原來那麼明確，學生不知道自己到底能進入哪個大學就讀。」

Common App是使用廣泛的大學申請平台，根據這個平台數據，截至3月1日，全國范圍內申請量增長11％，但申請人數僅增長2％，這意味著相同數量的學生申請了更多的學校，數據顯示，每個學生平均申請學校數量為5.65，比上一年增加了9%。

此外，今年華裔學生申請的衝刺學校與保底學校之間的差距也比往年大很多，Michael認為：「從表面看，很多名校放鬆了錄取標準，沒有SAT或ACT的門檻，因此很多人敢於申請，就把自己的衝刺學校定位得很高，碰碰運氣也好。但事實上，沒有標準比有標準更難錄取。」

美國 中國留學生 教育

上一則

假查大麻真搶劫 洛縣劣警判刑7年

下一則

疫期申請暴增 大學錄取率降低 華裔學生面臨挑戰

延伸閱讀

傑人會美國總會新舊會長交接 王婉君卸任 桑繼偉接棒

傑人會美國總會新舊會長交接 王婉君卸任 桑繼偉接棒
通膨加稅...華爾街兩大恐慌

通膨加稅...華爾街兩大恐慌
不怕美國出口新管制 台積電生產線仍滿載

不怕美國出口新管制 台積電生產線仍滿載
慶創校106年 台中一中校友會號召校友歸隊

慶創校106年 台中一中校友會號召校友歸隊
數位人民幣顛覆美元地位？拜登團隊傳加強檢視相關威脅

數位人民幣顛覆美元地位？拜登團隊傳加強檢視相關威脅
亞洲第一人 日本高球名將松山英樹勇奪美國名人賽冠軍

亞洲第一人 日本高球名將松山英樹勇奪美國名人賽冠軍

熱門新聞

劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

2021-04-06 02:20
監控錄像拍攝的一則1分鐘的現場視頻，記錄了殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

2021-04-08 18:10
蒙特利公園市（Monterey Park）5日晚在一燒烤店發生命案。（本報檔案照）

蒙市槍擊案 兇嫌為女死者丈夫

2021-04-08 02:20
案發的華人餐廳8日也未營業，老闆感覺很無奈。（檔案圖）

蒙市命案上熱搜 男死者一生坎坷

2021-04-09 02:19
天普市華裔居民陳女士11日在自家院子與友人聊天，無緣無故遭到路人辱罵。圖為示意圖。（unsplash）

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

2021-04-12 18:01
死者當時所坐的位置。（記者張宏／攝影）

疑似桃色糾紛 南加一對30多歲華人男女命喪槍下

2021-04-06 19:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓

英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓