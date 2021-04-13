不確定因素多 華裔學生跨國多校混申增加

華裔學生今年更多採取多國混申，多校混申。（unsplash.com）

針對今年的特殊大環境，美國教育 服務機構文美集團諮詢總監Michael Wan說，由於各種不確定性因素，包括海外華人學生和在美國的華裔生，今年更多採取多國混申、多校混申，申請的衝刺學校與保底學校之間的差距也比往年大很多。

「不同往年，今年很多華生更多採取多國混申，除了申請美國大學之外，同時還申請加拿大、日本、新加坡等地學校。」Michael指出，讓學生採取多國混申的不確定因素包括美國疫情發展、中美關係未來走向等。

因為大學申請提前一年就已開始，美國當時的疫情控制無法預測，另外中美關係的走向也直接影響中國留學生 是否能按時來美國就讀，「關鍵在於簽證通過率高不高，學生萬一拿到了大學錄取通知書，但簽證不通過還是來不了。」

教育升學顧問Sally Li提到，美國境內目前頻發的仇恨犯罪也是很多學生採取多國混申的一個重要原因。 「很多華人現在覺得在美國生活、學習不安全，一些擁有綠卡，在美國陪孩子讀書的家庭，今年也有很大一部分選擇申請國外的大學，一些年齡較小的孩子甚至選擇回中國讀書。」

因為美國高等教育在全世界的領先地位，大部分華裔學生的第一選擇還是美國，但由於眾多不確定因素，所以學生就多申請幾個國家，增加一些選擇，持觀望態度。

除了多國混申，今年多校混申的情況也比往年更多。Sally說：「因為今年美國大學錄取存在很多不確定，招生政策不斷調整，大學錄取標準也在改變，不像原來那麼明確，學生不知道自己到底能進入哪個大學就讀。」

Common App是使用廣泛的大學申請平台，根據這個平台數據，截至3月1日，全國范圍內申請量增長11％，但申請人數僅增長2％，這意味著相同數量的學生申請了更多的學校，數據顯示，每個學生平均申請學校數量為5.65，比上一年增加了9%。

此外，今年華裔學生申請的衝刺學校與保底學校之間的差距也比往年大很多，Michael認為：「從表面看，很多名校放鬆了錄取標準，沒有SAT或ACT的門檻，因此很多人敢於申請，就把自己的衝刺學校定位得很高，碰碰運氣也好。但事實上，沒有標準比有標準更難錄取。」