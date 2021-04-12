有資產股票 也可拿大學助學金

大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen將在此次世界日報春季線上教育講座演講，分享並幫助廣大學子申請助學金，進入他們的理想學校。（受訪者提供）

世界日報將於4月17日下午1時至5時，舉辦2021春季線上教育講座，大學助學金及稅務規畫專家Michael Chen按照稅務規畫和大學助學金規畫兩部分為題演講，幫助廣大學子申請助學金，進入他們的理想學校。此次講座以ZOOM線上會議方式進行，聽眾需提前註冊。

Michael表示，稅務規畫要找對人，會計師幫忙報稅 ，而稅務規畫則要找專門稅務規畫師。他提醒民眾，稅務規畫要在年底之前做完，在快要報稅的時候找會計師，想要省稅為時已晚。

他說，去年疫情期間美國股市大牛市，很多民眾在股市獲利，應該怎麼解決？報稅狀況會不會導致影響孩子申請大學助學金，Michael會在講座中解說，如何善用股票 交易（Trader Tax Status）稅法，享受最高的交易者稅務優惠，他指出，根據國稅局規定，符合股票交易稅法的要求，所有炒股收入都按照正常公司收入來算，「炒股等同於開了一個公司，可以享受所有公司福利」。

另外，很多人賣房子，房子增值的稅務如何解決。Michael表示，除了1031置換方式，其實還有更多好方法讓房子增值的部分做稅務規畫。稅務規畫做好以後，會計師才會按照稅務規畫報稅，「稅務規畫是主動，報稅是被動」。

申請助學金，但拿不到助學金的家庭應該怎麼辦？Michael呼籲，家長們千萬不要放棄，資產多、股票多、有出租房的家庭，如何合法合理地做好規畫，做好資產規畫，如何保證拿到最高額的大學助學金；如何做規畫，都可屆時參加講座獲取資訊。

他強調，申請大學助學金最致命的四大錯誤包括：覺得自己收入、資產太多而放棄申請；僅抱著試一試的心態，不認真準備就匆忙申請；認為只有低收入的家庭才能得到大學助學金；擔心申請大學助學金會影響被大學錄取的機會。只要及早規畫、合法、合理地調整，就能獲得最多的大學助學金和稅務優惠。

申請助學金時不是看全部收入，也不是看全部資產，而是看根據美國教育部 規定淨收入和淨資產來計算，這也是民眾存在的很大誤區之一。

2021春季線上教育講座報名註冊連接：https://zoom.us/webinar/register/WN_bLC7aOt_TNKbIap44Csfaw。或掃描教育展二維碼（如附圖），相關資訊可電：323-268-4982。