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進名校教戰守則／25所名校SAT平均線

進名校教戰守則

為避免新冠病毒侵襲，許多大學特別是公立大學取消了SAT考分的要求。但是，美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）數據顯示，2019年秋季入讀25所名校的新生，他們獲得的SAT閱讀和數學成績，兩科合計平均1481分（滿分1600）。因此，SAT成績對於大學評估新生依然發揮著重要作用。

傳統上，標準化測試成績一直是申請大學特別是名校的必要條件，也是大學錄取學生的重要考量因素。今年一個重大變化是SAT被很多大學列為「選擇性考試」（test-optional），申請者可以不提供SAT考分。但是，疫情下很多學生依然堅持參加SAT考試，大學理事會（College Board）的數據顯示，2020年全國SAT平均分數1051，然而，被名校錄取的申請人都獲得了更高的分數。

SAT是許多大學和學院所要求的入學考試，由大學委員會管理，對學生進行閱讀寫作（reading and writing）和數學（math）兩個部分的測試，評分範圍從200至800分。論文寫作可以選擇。那麼到底多少分才算是SAT的好成績呢？

專家說取決於申請人的目標學校。1500或更高的考分，幾乎為美國任何一所學校打開了大門。美國新聞數據顯示，常春藤盟校和其他頂尖大學，例如史丹福大學、麻省理工學院以及芝加哥大學，申請人平均SAT分數可能要高於1500，而俄勒岡大學對於新生的平均SAT分數則要求接近1200。

升學指導老師Ann Dolin說，她一直與學生們分享的是，進入該大學網站，確定去年該校新生班SAT50％左右的平均分。「如果你的成績確實超過了平均線，那麼就占有優勢，因為不需要同另一半對手競爭了。」（記者丁曙）

SAT成績對於大學評估新生依然有重要作用。（本報檔案照）
SAT成績對於大學評估新生依然有重要作用。（本報檔案照）

SAT 美國 史丹福大學

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