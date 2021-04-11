我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美1.83億人已打疫苗 27.3%完成接種

舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

演講辯論才能 可助申請進名校

記者啟鉻／洛杉磯報導
世報教育展講員林柳君。（資料圖片）
世報教育展講員林柳君。（資料圖片）

世界日報4月17日舉辦教育展，來自Kudos青少年領袖才能培訓專校校長Laura Lin （林柳君）主講「沉默不是金!如何在家中作領袖培訓？」將在當日午後3時至3時30分開講。

林柳君於11年前創辦Kudos青少年領袖才能培訓專校，針對學生如何培訓演講辯論才能積累了豐富經驗。她表示，華人學子申請名校深造時，有人憑藉科學競賽好名次，有人借助體育運動特長，而練就出色辯論演講能力，照樣幫助申請人升入常春藤名校。她舉例，在對全美三大辯論組織90餘名辯論高手的調查中，至少三分之一進入名校。而她創立培訓專校以來，也有數千人次學生參加辯論演講培訓，其中進入名校的學生人數很多，而他們憑籍的就是出色的辯論演講才能。

她表示，在世界日報教育展上，主講分為兩個主題：辯論與明辨式思考，即邏輯思考；演講辯論在升學中扮演重要角色。她說自己小學四年級開始學習演講辯論技能，後來在國際職場不同職位多年磨練，學會辯論演講技巧可以為人生拓寬發展道路。她說，先前到美國留學，畢業後返回台灣，並再次移民美國。感覺在辯論演講領域美國與亞洲還是有很多區別。美國辯論形式包括公共論壇、政策辯論、林肯道格拉斯辯論賽等，傑出的領導者必是出色的辯論演說家，美國歷史上多位總統如林肯、甘迺迪、歐巴馬等人，演講辯論才能十分傑出。

林柳君表示，華人受傳統觀念影響常被灌輸「沉默是金」，但在美國社會環境及價值觀，沉默不是金！華人要想融入美國社會必須要發聲，要敢於辯論和演講，讓其他族裔暸解自己的觀點和立場。面對問題，要能講清楚說明白，還要有自信。她通過無數次培訓實踐告訴學生：溝通能力愈好眼界愈寬廣！

世報線上教育講座將於4月17日下午1時至5時舉辦。邀請教育業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，幫助孩子順利進入理想大學。民眾可上https://zoom.us/webinar/register/WN_bLC7aOt_TNKbIap44Csfaw註冊，或掃描教育展二維碼（如附圖），相關資訊可電：323-268-4982。

教育展二維碼
教育展二維碼

美國 教育 華人

上一則

「對話台灣」4月14日講座 揭胡金銓武俠電影故事

下一則

世界太極日 短視頻4月15日截止收件

延伸閱讀

「無依之地」趙婷奪美國導演工會獎 小金人勢在必得？

「無依之地」趙婷奪美國導演工會獎 小金人勢在必得？
掰掰莫札特？美國人迎疫後 影音串流口味也變了

掰掰莫札特？美國人迎疫後 影音串流口味也變了
美抗中 參院外委會提戰略競爭路線

美抗中 參院外委會提戰略競爭路線
國務院發表對台交往新準則：官員可訪雙橡園、代表處

國務院發表對台交往新準則：官員可訪雙橡園、代表處
新聞評論／準則能放也能收 台灣要拿出實力鞏固

新聞評論／準則能放也能收 台灣要拿出實力鞏固
美國名校是怎麼產生的

美國名校是怎麼產生的

熱門新聞

劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

2021-04-06 02:20
河濱縣被刺死的華裔孟姓婦女Ke Chieh Meng。（河濱縣警察局提供）

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

2021-04-04 03:08
監控錄像拍攝的一則1分鐘的現場視頻，記錄了殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

2021-04-08 18:10
蒙特利公園市（Monterey Park）5日晚在一燒烤店發生命案。（本報檔案照）

蒙市槍擊案 兇嫌為女死者丈夫

2021-04-08 02:20
案發的華人餐廳8日也未營業，老闆感覺很無奈。（檔案圖）

蒙市命案上熱搜 男死者一生坎坷

2021-04-09 02:19
南加州韓裔國會眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

2021-04-03 17:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？
溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發
誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生