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美國名校是怎麼產生的

進名校教戰守則

去知名大學深造，接受優質教育學習一技之長，畢業後申請待遇優渥的工作職位，這是無數青少年的夢想。然而，去那裡申請第一流的公私立大學，如何選擇自己感興趣的各種學位課程，並且能夠成功地被名校錄取，這是本專題系列「進名校教戰守則」的主旨。

美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）推出的年度「美國名校排行榜」（U.S. Best Colleges）最具權威性，早已成為美國高中畢業生申請大學的指南。2021年美國大學排名最新的版本，通過對17種學術質量指標的考核，評估了1452所授予學士學位的教育機構，擬定出前40位大學名單，提供給申請人選擇，很有參考價值。

《美國新聞與世界報導》的大學簡介頁面，通過不同排名指標對每所學校的表現進行了基準測試，包括了計算中使用的許多最新統計數據，例如學生與教師的比例，畢業生的平均聯邦貸款債務，學費和財務援助政策，學生族群的人口統計資料以及校園生活。在該學校的個人資料頁面，還包括畢業生的年收入數據，以及由校友提交的用戶評分。

根據各所學校的教學任務，《美國新聞與世界報導》將學校分為十個排名類別。在每個類別中，17個學術質量指標全部數量化，決定了每所學校的總體得分，進而擴展到其總體排名。

今年的一項新功能是可以訪問大學錄取計算器，該工具能夠查看申請人的高中GPA、SAT和ACT分數。申請人綜合考慮學校排名、專業設置和學雜費用，與面試、虛擬參觀、學校訪問和自己的直覺相結合，可以成為個人尋求最適合及最理想大學的重要資源。

根據以上數據和方法，《美國新聞與世界報導》推出2021年國家名校排行榜（Best National University），評選美國前40所大學，皆為耳熟能詳的世界級名校。

（記者丁曙）

2021排名第一的普林斯頓大學校園一角。（學校官網）
2021排名第一的普林斯頓大學校園一角。（學校官網）

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