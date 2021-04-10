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想當大學申請真正贏家 訣竅在此

記者楊青／洛杉磯報導
豪杰訓練中心創辦人周迪將主講「如何成為大學申請真正的贏家」。（檔案照）
豪杰訓練中心創辦人周迪將主講「如何成為大學申請真正的贏家」。（檔案照）

世界日報2021春季線上教育講座4月17日下午1至5時開講，七場講座各有專精與特色，其中豪杰訓練中心創辦人、主任周迪將主講「如何成為大學申請真正的贏家」。

周迪表示，豪杰訓練中心專攻常春藤盟校和頂尖私立大學申請，學生同時能夠以個人能力和優勢，從論文和面試中脫穎而出，為自己爭取到高額獎學金，成功進入名校。

每年畢業數千人，但最後能夠上藤校的不到3%，今年的各種改革使得頂尖大學入學競爭更加厲害，如何脫穎而出，除了扎實的基礎，也有培養孩子的重點和技巧祕訣。

周迪表示，美國大學公私立大學的申請方法南轅北轍。申請公立大學，成績掛帥；私立大學，尤其是頂尖私立大學，在甄選新生的專業眼光和要求，完全跳脫華裔學生和家長的想法和模式。他們要求學生的條件，是一個等邊三角形，即學術成績、課外活動和義工、論文與面試。沒有傑出的論文，面試做不到位，即便成績和課外活動表現亮麗，想要進入頂尖的私立大學，機率幾乎爲零。

也因此，要成功爬藤，必須打造孩子核心價值（Core Value）及強大的寫作、溝通和領導能力（Strong Writing & Communicating Skills plus Leadership Manner），強大的人文素養（Strong Humanistic Items ）、純淨的心靈（Pure Mind）、慈悲的胸懷（Kind Heart）、無私的概念（Non-Selfishness Concept）。周迪說，原因很簡單，因為這些大學都有共同的敎育理念和目標，他們栽培出來的畢業生，走入職場，是做領導團隊的精英，而不是普通的白領上班族。,

周迪同時也將在當天的演講中分析美國和台灣、大陸、香港大學申請的差異，以及在哪個階段會有什麽重點，怎麽準備等。

周迪演講時段為2時30分至3時，報名連結:https://zoom.us/webinar/register/WN_bLC7aOt_TNKbIap44Csfaw。或或掃描教育展二維碼（如附圖），相關資訊可電：323-268-4982。

教育展二維碼。
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