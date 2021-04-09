耶魯新生：大學招人才而非機器

史曉芾參加第一機器人挑戰大賽。（史曉芾提供）

今年申請常春藤聯盟（IVY League）和其他頂尖大學的競爭空前激烈，錄取率降到4%的新低點。聖地牙哥劍橋高中（Cambridge School）華裔女生史曉芾（Emily Tianshi）傳來捷報，已被耶魯大學 （Yale）、麻省理工（MIT）、柏克萊加大（UC Berkeley）、洛杉磯加大(UCLA)等名校錄取；而且好事成雙，她還膺選2021可口可樂學者（Coca-Cola scholars）獲頒2萬元獎學金。

史曉芾說，耶魯大學具有尖端研究機會、領先的人文計畫、和諧的校園文化及小班教學，她可能會同時修讀「倫理、政治和經濟學」專業，以及科學或工程學科的雙主修課程。盡管時下疫情 籠罩，但她和其他新生一樣，衷心期盼秋季可以去校園上課，明年能在大學實驗室做研究，恢復正常教學模式。

在今年空前激烈競爭中，如何突破重圍進入常春藤校園？史曉芾分享的經驗包括兩個方面。

首先，「大量的課外活動推動我在大學申請中脫穎而出。」自從八年級以來，她一直在進行有關大氣水分收集的原始研究，參加英特爾國際科學工程博覽會（ISEF），以及國家少年科學人文論壇（JSHS），獲得戴維森學者獎學金（Davidson Fellows Scholarship）、美國Stockholm少年水資源獎以及Broadcom中學生數學、應用科學、技術和工程新星(MASTERS)等獎項。

豐富的經歷啟發她創建個環保組織Clearwater Innovation（清潔水革新）。她的研究和環保倡導在「國家地理」系列紀錄片「加入百萬富翁」（Join the Millions）出鏡。從六年級開始，FIRST Robotics機器人競賽也成為她的教育旅程的重要部分。同時，她也愛好藝術和人文學科，曾在卡奈基音樂廳（Carnegie Hall）表演鋼琴獨奏，在四年高中參加公共論壇辯論，及在全國拉丁文考試中獲獎牌。

第二，疫情下很多大學不要求標準考試成績，或改為選擇性及降低要求，但史曉芾原來已在SAT 、PSAT和SAT主題考試中達到目標分數，因此，她仍然將考試分數提交給接受這些成績的大學；並從中領悟到，考試高分並不是最終目標，因為分數不能完全展現申請人的特質和潛力，大學尋覓人才而不是機器。

因此，史曉芾在論文中，強調個人奮鬥和自我謙卑的結合，除了要有衝勁還要團結合作，講述自己身為學校籃球隊替補球員經歷，及從這項運動中學到的經驗。她發現，許多大學很重視申請人「你是誰」以及「你的想法」，而不是「你曾經做了些什麼」。因此，她盡量避免使用那些已被過度使用的比喻，而是發表自己新鮮而周到的意見，專注於「可以改進的地方」或「為什麼我重視改革現狀？」等議題，幫助自己以內省的方式，接觸並紮根於現實世界，同時保持樂觀的心態。

今年所有的大學申請表都增加一個額外的欄目，提供學生介紹新冠病毒大流行如何影響自己？史曉芾介紹在疫情爆發初期，她利用自己學會的3D打印經驗，與她的機器人團隊合作，製作了3000個面罩捐贈給了一線醫務人員抗疫救人。