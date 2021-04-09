世報教育展線上講座／今年大學招生趨勢 專家深入分析

維特利畢業於洛杉磯加大（UCLA）和約翰霍普金斯（Johns Hopkins）大學，曾做過四年老師，對升學研究頗深，她希望自己的經驗和專業可以幫助學生。（維特利提供）

世界日報今年的「春季線上教育 講座」即將登場，屆時「升學規劃教育權威」（Admission Masters）的主席維特利（Jenny Kim Wheatley）將於4月17日下午2時至2時30分，主講「2021年大學招生 趨勢和案例分析」。

眾所週知受疫情 影響，大學申請有了不少變化，如有些學校不再要求SAT、ACT等考試成績，課外活動和比賽都減少，甚至被取消。這一連串改變導致今年的錄取極其激烈，可能是歷史上最為激烈的一年。前來聽講座的家長或學生可能並非今年應屆生，但她預計未來三至四年都會受到影響。

屆時她將展示一系列今年招生情況的數據，給家長分析隱藏在數據中可知的趨勢。她表示數據中可以看出，為何極其激烈，為何國際學生有更多優勢，以及更為關鍵的，是明年以及未來幾年如何脫穎而出。

維特利強調，疫情的影響不僅僅是目前畢業的這一屆學生，她預計未來幾年都有影響，因為疫情影響到了目前正在上高中的所有年級的學生，因此好好解析這一屆的數據是非常有必要的。疫情期間，學生們課外活動受限，如何展示自己的能力，如果ACT等入學考試成績不再作為入學申請的參考，那麼學校GPA變得異常重要等等。

屆時她還會分析兩個成功的真實案例，都是今年剛獲得錄取的優異學子，一名被史丹福錄取，一名被洛杉磯加大（UCLA）錄取。將會介紹他們是如何準備的，其策略有何可以借鑑之處。該講座適合學生和家長一起聽，尤其家長可從中學到如何幫助孩子申請大學。

世報線上教育講座將於4月17日下午1時至5時舉辦。邀請教育業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，幫助孩子順利進入理想大學。民眾可上https://zoom.us/webinar/register/WN_bLC7aOt_TNKbIap44Csfaw註冊，或掃描教育展二維碼（如附圖），相關資訊可電：323-268-4982。