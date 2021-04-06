學校重啟 教委稱盡量做到萬無一失 家長仍憂心

學區重啟，學生返校上課，但部分家長擔心學區沒有安全保障。（資料圖片）

隨著南加地區新冠肺炎疫情 趨緩，各學區 都在制定學生重返校園計畫。從目前來看，雖然疫情相關的主要數據都下降，但眾多家長的想法與學區重啟計畫還是多少有些出入。有華裔 家長表示，最關心的還是子女在疫情下的健康安全，所以不急於讓孩子返回學校上課。部分學區教委則表示，學生返校上課會盡量做到萬無一失。

羅蘭岡華裔家長Yu女士表示，她要照顧五個上小學孩子，而且她與先生目前都沒有接種疫苗。假如其中一個孩子返回校園帶回家病毒，就會導致家裡所有人可能染疫，後果不堪設想。所以在沒有達到全民接種疫苗的前提下，她不敢讓孩子們返校上課。即使學校聲稱已經做好避疫措施，保證學生健康安全。

河濱市華裔家長張女士說，孩子上高中11年級，最近學區說馬上重啟，但家長們感覺學區準備的各項重啟措施很混亂，無法提供學生的安全保障，所以紛紛向校方提出質疑。有家長說，學區就是為了獲得州長撥款，而倉促做出重啟決定。所以目前一些家長對學生重返校園計畫，感到憂慮。

核桃谷學區表示為學生返校上課已做足準備。(核桃谷學區)

張女士說，孩子已經有一年時間在家線上上課，現在馬上讓子女返回教室，是否很快適應還是問題。總之問題很多，令家長們感到焦頭爛額。而更重要的問題是，孩子新學期就進入12年級，線上上課學習質量明顯不如返回教室聽講，但又擔心疫情安全保障，真是令家長、學生左右為難。

核桃谷學區華裔教委佟儀表示，實際上學區為學生重返校園，已經做足準備。比如首先與教師工會達成協議，然後針對小學、初中、高中學生採取不同方法，做到充分照顧家長、學生對健康安全、教學等方面要求，盡量做到萬無一失。從小學生返校意願看，還是有部分華裔家長擔心安全，不希望子女盡快返校上課。

羅蘭學區教委會主席陳正治表示，在充分做好防疫措施的情況下，會首先考慮到弱勢家庭學生返校上課，其他學生在線上上課。而且盡量安排線上上課教師繼續虛擬教學，這樣可照顧到線上教師已經積累的成熟教學經驗。考慮到線上教學對部分學生獲取知識不足，學區準備在今年舉辦暑期補課提供輔導。