聖瑪利諾學區財務 家長座談釋疑

聖瑪利諾學區辦公室。（記者李雪／攝影）

三位華裔 家長日前發起座談會分享資訊，指出因學區 土地稅E提案公投失敗，學區現面臨重大資金缺口，補齊缺口是當務之急。而若E提案這筆錢沒有的話，一直捐錢也不是辦法。對於許多家長對學區的質疑和疑問，她們站在中立的立場盡力解答。

聖瑪利諾 學區的債券和土地稅（parcel tax）公投自1985、1986年失敗過以後，至今從沒有失敗，直到去年和今年接連投票失利，顯示出民意和學區之間的確有不同意見。三位家長通過聖瑪利諾華人協會平台，自發舉辦座談會，以「我們的學區怎麼了？」為主題，分享與學區財務相關的訊息。不過當日並無教委正式出席。

華裔媽媽Joyce林回憶多年前，學區每周都有美術體育音樂課，上公立學校像有私立的課程。她一度有些哽咽表示，為何一年年課程減少，每周的音樂課沒了，電腦實驗室沒了，今年體育老師也要被裁員，「到底怎麼了」。她說其實師生都很好，像卡佛小學的華裔林校長，周六晚上10時都還在辦公，而家長學生也都很好，上周末積極捐款，連孩子都拿零花錢出來。但確實很多家長有疑問，「這些錢到底去哪裡了，為什麼要一直捐錢」，很多人不太理解。

華裔家長黃群雁是公共政策專業出身，她展示學校提供的數字，怕大家不相信，因此展示如何在政府官網上查詢財務報告和數據。她現場在加州州府官網上，搜出各學區撥款經費，指出因2014年執行的法律要求下，州府撥款傾斜給弱勢社區，這就是為何近年來資金越發短缺的原因。給聖瑪利諾學區的錢僅每名學生約9000元，而加州平均是1萬700元。據州府的計算方式，主要以寄養家庭小孩、英文學習者、低收入者的數量為指標，數量多的學區最多可拿每人1萬5000元。同時該學區對各方面品質相對也較高，這就會造成財務缺口。

她還展示如何查看學區財務收支、學校基金會財務報告等，表示公家機構的財務都要被檢閱且公開。她並非幫學區說話，學區肯定有進步空間，或許學區在對民眾解釋的過程不夠清晰，加之許多家長不了解如何查閱或不懂英文，因此對許多數字產生懷疑。家長可上州府的Edsource.org以及Ed-data.org查詢。

華裔家長盧意和其他家長一起，日前周末在街頭為學區籌款21萬多元，表示這就是聖市的社區精神，大家重視教育的希望是一致的，要求也高，是把聖市的公立當作「類私立」來運營。她表示，學區有很多不得已和也有改善空間，但都不是現在眼前的問題，即E提案未能通過而造成的410萬元巨大缺口，這一缺口將導致40餘名老師會在5月被裁撤，「現在是要救火，有什麼問題要罵、要查核可以之後再說」。

包括有人質疑，為何都窮到要裁老師，而疫情期間還是有免費午餐、每人有筆電，她們解釋錢分到每個部分有規定的，疫情的錢規定不是全部用在老師身上，只能用來買設備買筆電。而裁哪些老師也是由教師工會給名單，而工會要求學區必須要提前三個月通知，因此本月中就須要做出決定。若等到再開學，就按規不可以再裁老師了。如此種種規則，很多家長並不了解，在位的人總是因為法規被綁手綁腳，其實換了誰來做都一樣。