我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億4581萬劑疫苗

川普現身婚禮 吐嘲完拜登施政後問：想我了嗎？

長堤學區1.4萬學童返校上課 成加州最大可面對面上課學區

編譯組╱綜合報導
長堤市長加西亞於推特上歡迎學區學生返校上課。（KTLA）
長堤市長加西亞於推特上歡迎學區學生返校上課。（KTLA）

「歡迎回來！」長堤聯合學區成千上萬名學生熬過過去一整年的居家線上學習，學區於29日歡迎1萬4000名幼稚園至五年級學生重回校園，進行混合學習模式，學生得以有部分時間返回校園面對面上課。該學區也成為加州學生返校上課規模最大的學區。

根據混合學習時間，學生每週五天，在學校上課2.5小時，剩餘時間課程將在家裡完成。

加州第四大學區、擁有7萬多名學生的長堤學區總監貝克（Jill Baker）說，這是我們所有人等待的時刻。當天位於信號山（Signal Hill）的Alvarado小學氣氛熱烈。

相較疫情前，如今的校園完全不同，老師和學生需全程戴口罩，保持社交距離，進入校園前需量體溫，父母需在每個上學日前，回答健康檢查問題。儘管如此，學生仍感到開心，認為到學校比在Zoom上課要好得多。

一名女孩第一天返校後，告訴KTLA說，「最好的部分，是能見到我的好朋友們。」

長堤市長加西亞（Robert Garcia）也於推特上歡迎學生返校。

擁有自己衛生部門的長堤，與洛縣分開管理新冠肺炎疫苗。依照該市自己的時間表，成千上萬的學校僱員有機會獲得疫苗注射。

除採用混合上課外，還有1萬6000名學生，繼續進行全面線上課程。學區初中與高中學生，計劃於4月恢復混合式的面對面上課。12年級學生於4月19日重返校園，4月20日是六年級至八年級學生，4月26日為九至11年級。

長堤市長加西亞於推特上歡迎學區學生返校上課。（加西亞推特）
長堤市長加西亞於推特上歡迎學區學生返校上課。（加西亞推特）

學區 長堤 加州

上一則

日本富士按摩椅母親節酬賓 最高2.5折

下一則

「讓屬下成為老闆」 猴群管理術 企業不老秘訣

延伸閱讀

南加這所高中將參加全國學術十項全能競賽 曾七次奪冠

南加這所高中將參加全國學術十項全能競賽 曾七次奪冠
弱勢社區金銀島和田德隆被指定重點照顧 疫苗分配仍少

弱勢社區金銀島和田德隆被指定重點照顧 疫苗分配仍少

南加莫瑞諾谷校園霸凌致死案 2少年被判社區服務

南加莫瑞諾谷校園霸凌致死案 2少年被判社區服務
洛州大學接種站 4月中旬關閉

洛州大學接種站 4月中旬關閉
舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低
舊金山市府要求學生全返校 遭法院拒絕

舊金山市府要求學生全返校 遭法院拒絕

熱門新聞

橙縣芳泉谷（Fountain Valley）一白人男子駕駛銀色Lexus汽車（紅圈處）23日早上辱罵Judy滾出社區。（Judy提供）

白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」

2021-03-27 15:40
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

2021-03-24 14:23
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

2021-03-28 18:39
網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

2021-03-29 20:23
亞裔婦女在加油站被罵：向我鞠躬，否則滾回你原來的地方。（視頻截圖）

「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵

2021-03-23 02:20
美甲店亞裔業者Jackie近日收到一封疑似是仇恨亞裔的黑函信件。（KTLA)

「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信

2021-03-25 20:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」