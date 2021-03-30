長堤學區1.4萬學童返校上課 成加州最大可面對面上課學區

長堤市長加西亞於推特上歡迎學區學生返校上課。（KTLA）

「歡迎回來！」長堤 聯合學區 成千上萬名學生熬過過去一整年的居家線上學習，學區於29日歡迎1萬4000名幼稚園至五年級學生重回校園，進行混合學習模式，學生得以有部分時間返回校園面對面上課。該學區也成為加州 學生返校上課規模最大的學區。

根據混合學習時間，學生每週五天，在學校上課2.5小時，剩餘時間課程將在家裡完成。

加州第四大學區、擁有7萬多名學生的長堤學區總監貝克（Jill Baker）說，這是我們所有人等待的時刻。當天位於信號山（Signal Hill）的Alvarado小學氣氛熱烈。

相較疫情前，如今的校園完全不同，老師和學生需全程戴口罩，保持社交距離，進入校園前需量體溫，父母需在每個上學日前，回答健康檢查問題。儘管如此，學生仍感到開心，認為到學校比在Zoom上課要好得多。

一名女孩第一天返校後，告訴KTLA說，「最好的部分，是能見到我的好朋友們。」

長堤市長加西亞（Robert Garcia）也於推特上歡迎學生返校。

擁有自己衛生部門的長堤，與洛縣分開管理新冠肺炎疫苗。依照該市自己的時間表，成千上萬的學校僱員有機會獲得疫苗注射。

除採用混合上課外，還有1萬6000名學生，繼續進行全面線上課程。學區初中與高中學生，計劃於4月恢復混合式的面對面上課。12年級學生於4月19日重返校園，4月20日是六年級至八年級學生，4月26日為九至11年級。