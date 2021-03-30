聖瑪利諾華協 捐學區20萬元

聖瑪利諾華人協會29日捐款20萬元給聖瑪利諾聯合學區。（記者李雪／攝影）

聖瑪利諾華人 協會29日捐款20萬元給聖瑪利諾聯合學區 ，希望留住更多教師。

學區總監Jeff Wilson對華協表示感謝，他說20萬元相當於兩個全職教職的經費，這體現了華協是社區的重要成員，對學區的協助和合作，華協多年來一直對學區非常支持，學區和華協的合作也是未來成功的要素。此外他表示了解到一些家長自發籌款，另外也有一些家庭主動伸出援手，這讓人看到希望，學區正在恢復所有教職、輔導員和課程的路上。

華人協會會長李慶雯表示，很感謝Universal Sunlight Foundation基金會捐款10萬元，挽救學區於危機中，因此華協也配合捐出（match）10萬元共20萬元，希望拋磚引玉。她說，最近有很多家長站出來，一個周末就籌到20萬元，一直在做這些事情希望在5月中的時能補上學區的缺口，呼籲有意幫助學區的家長與華協聯絡。

聖瑪利諾聯合學區的E提案（Measure E）土地稅（parcel tax）早先公投失敗，造成約410萬元的巨大資金缺口，學區日前已經向40多名老師和輔導員發出通知，恐將在5月15日之前裁員。