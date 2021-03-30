海外青年華語文研習班 今年改遠距教學

為提升海外青年華語文能力、增進對中華傳統文化及台灣 多元文化認識，中華民國僑委會多年來持續辦理「海外青年華語文研習班」活動。今年因新冠肺炎疫情 取消赴台研習，改採「遠距視訊教學」方式。研習班將於4月至8月期間分四梯次辦理，歡迎年滿12足歲至未滿24歲者，並具有僑居國護照或僑居身分加簽的海外青年報名參加。

海外青年華語文研習班課程內容包括語文教學、中文電腦輸入教學與網路應用課程、文化采風及台灣探索、來台升學 講座等。每人限報名一梯次一班，參加學員請自備電腦、網路、耳機、麥克風等學習設備，名額有限。

研習班費用由僑委會負擔，惟報名全球班學員需向承辦單位於線上繳交100美元報名費，於領取結業證書後兩周內由承辦單位退費；另學員同步課程出席時數至少達總時數80% (不含始業式與結業式)，且學習評量及格者，僑務委員會將寄發中英文結業證書電子檔，並由承辦單位傳送給結業成績及格學員。有意報名參加活動者，請電洽洛僑中心626-443-9999。相關訊息請上僑務委員會網站（http://www.ocac.gov.tw/僑生服務/青年研習/華語文研習班）。