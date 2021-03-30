我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億4581萬劑疫苗

川普現身婚禮 吐嘲完拜登施政後問：想我了嗎？

海外青年華語文研習班 今年改遠距教學

【洛杉磯訊】

為提升海外青年華語文能力、增進對中華傳統文化及台灣多元文化認識，中華民國僑委會多年來持續辦理「海外青年華語文研習班」活動。今年因新冠肺炎疫情取消赴台研習，改採「遠距視訊教學」方式。研習班將於4月至8月期間分四梯次辦理，歡迎年滿12足歲至未滿24歲者，並具有僑居國護照或僑居身分加簽的海外青年報名參加。

海外青年華語文研習班課程內容包括語文教學、中文電腦輸入教學與網路應用課程、文化采風及台灣探索、來台升學講座等。每人限報名一梯次一班，參加學員請自備電腦、網路、耳機、麥克風等學習設備，名額有限。

研習班費用由僑委會負擔，惟報名全球班學員需向承辦單位於線上繳交100美元報名費，於領取結業證書後兩周內由承辦單位退費；另學員同步課程出席時數至少達總時數80% (不含始業式與結業式)，且學習評量及格者，僑務委員會將寄發中英文結業證書電子檔，並由承辦單位傳送給結業成績及格學員。有意報名參加活動者，請電洽洛僑中心626-443-9999。相關訊息請上僑務委員會網站（http://www.ocac.gov.tw/僑生服務/青年研習/華語文研習班）。

台灣 升學 疫情

上一則

加州七冠王高中 進軍全國學術十項全能賽

下一則

東錦魅力廚房 養生粥系列產品上市

延伸閱讀

多少人想返校上課？芝加哥公校近半學生申請

多少人想返校上課？芝加哥公校近半學生申請
僑委會海外青年華語研習班 即日起報名

僑委會海外青年華語研習班 即日起報名
僑教線上座談 聚焦華語學習、互動熱絡

僑教線上座談 聚焦華語學習、互動熱絡
僑委會華語文研習班 開放報名

僑委會華語文研習班 開放報名
僑委會協助抗疫 南加旅館業公會感謝

僑委會協助抗疫 南加旅館業公會感謝

教學面授還遠距？校園何時該重啟？帶你看CDC建議

教學面授還遠距？校園何時該重啟？帶你看CDC建議

熱門新聞

橙縣芳泉谷（Fountain Valley）一白人男子駕駛銀色Lexus汽車（紅圈處）23日早上辱罵Judy滾出社區。（Judy提供）

白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」

2021-03-27 15:40
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

2021-03-24 14:23
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

2021-03-28 18:39
網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

2021-03-29 20:23
亞裔婦女在加油站被罵：向我鞠躬，否則滾回你原來的地方。（視頻截圖）

「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵

2021-03-23 02:20
美甲店亞裔業者Jackie近日收到一封疑似是仇恨亞裔的黑函信件。（KTLA)

「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信

2021-03-25 20:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」