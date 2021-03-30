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強調族裔多元 洛威爾高中改抽籤入學

編譯組╱綜合報導
洛威爾高中取消擇優錄取政策，希望增加學生族裔多元性。(Lowell High網頁)
洛威爾高中取消擇優錄取政策，希望增加學生族裔多元性。(Lowell High網頁)

強調族裔多元的入學政策，在高中校園中出現，加州已有一所明星高中取消長久以來「擇優錄取」的政策，改為抽籤方式。 

根據學區最新資料，舊金山菁英高中洛威爾高中(Lowell High)在下一學期取消擇優錄取後，學生種族與族裔結構可能將發生改變。數據顯示洛威爾高中9年級班級新錄取學生，比前一年入學少了近200名。西語裔與非裔學生比去年錄取人數更多，白人與亞裔學生所占比例則降低。

西語裔學生人數成長10%、非裔學生增加2.9%。白人學生人數減少6%、亞裔學生比例下降4%。洛威爾高中校友會執行主任阿巴德(Terry Abad)表示，原以為過去事件會導致較少非裔學生進入洛威爾高中意願，但事實並非如此，新入學族裔分布更接近舊金山多元族裔人口。

由於疫情，缺乏評分與測驗分數不足，洛威爾高中首次暫停超過一個世紀的擇優錄取制度。隨後，教委會決定將此一改變永久化，2月份以5比2通過，使用抽籤系統決定學生是否能自學區其他高中轉到洛威爾高中。教委會稱改變入學方式的主要原因，是因為先前入學系統具族裔主義，並且缺乏多元化。

隨著灣區與全美其他地區對族裔議題的關注，教委會將族裔多元與公平性放在最優先。但許多有關學校人口族裔分布的變化，也隨之而來。

民權領袖布朗(Amos Brown)就問，為何洛威爾高中2700名學生中，只有45名非裔? 此外，改變擇優錄取招生的決定，也引起批評，因為洛威爾高中是許多低收入學生進入菁英大學的跳板之一，有批評人士發信要求推翻改變入學計畫。律師狄倫(Harmeet Dhillon)稱，改變入學系統是針對亞裔學生的族裔主義，並且違憲也違法，必要時將提出告訴。

舊金山聯合學區發言人布萊斯(Gentle Blythe)表示，由於過去擇優錄取系統，學校超收約250-300名學生，新學期入學9年級學生則減少約200名學生。若有必要，今年學區將在未來幾輪抽籤，增加更多9年級學生可進入秋季學期。阿巴德表示，儘管有比抽籤系統可讓學校多元更好的方法，但需要大量工作。學校已在創造歡迎有色人種社區的努力，取得第一步進展。

洛威爾高中並非唯一面臨公平與包容爭論的菁英公立高中。2019年，紐約市史蒂文森高中895個錄取名額中，僅有7名非裔學生錄取。芝加哥擇優錄取公立高中也因為法院規章，必須修改錄取程序。

不過，部分家長仍擔心入學制度改變後的變化。有家長認為，期望洛威爾高中既是一所在學術上具有挑戰的學校，也是所有學生共享包容安全的地方，兩者並不衝突。擇優錄取制度並不會創造一安全的環境。舊金山聯合學區數據顯示，所有學校都存在多元文化議題，學生調查報告也指出安全性與自我歸屬感不足的問題。

學區 非裔 舊金山

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