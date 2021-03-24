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科學碗南加選拔 爾灣大學高中隊蟬聯冠軍 闖全國決賽

記者丁曙／巴沙迪那市報導
2021科學碗南加州選拔賽，爾灣大學高中隊蟬聯冠軍挺進全國決賽，華裔隊長歐陽（下中）和教練David Knight（下右）。（JPL提供）
2021科學碗南加州選拔賽，爾灣大學高中隊蟬聯冠軍挺進全國決賽，華裔隊長歐陽（下中）和教練David Knight（下右）。（JPL提供）

聯邦能源部「科學碗」(Science Bowl)南加州選拔賽20日落幕，爾灣（Irvine）大學高中（University HS）連續第四年贏得冠軍，並代表南加賽區參加5月全國決賽。特洛伊高中(Troy HS)屈居第二，聖塔蒙尼卡高中（Santa Monica HS）第三。

比賽由航空暨航太總署(NASA)噴射推進實驗室(JPL)主辦，南加20支高表隊角逐。這場傳統的科學賽事自1993年進行至今從未間斷。

JPL公共服務經理Kim Lievense表示，今年受疫情影響，現場機智問答改為線上舉行。雖然對個人和團隊需要有一些調整，但學術性和趣味性不減。

大學高中代表隊華裔隊長歐陽(Nicholas Ouyang)說，初賽階段該隊表現不理想，決賽後也不知道其他對手的實力如何，所以壓力很大。但與其他同樣熱愛科學的對手切磋很有趣。

大學高中隊教練David Knight，對學生比賽表現印象深刻，讚揚學生做得很好，特別是團隊合作，沒有一個人獨唱主角。競賽學科從生物學到化學和地球科學等。例如，有一道加分題：「如果花朵的紅色占主導，白色是隱性的，在花色雜合的親本植物的第一代雜交中，從紅花到白花的預期表型比率是多少？」他的學生回答正確。

特洛伊高中華裔隊長黃柳（Willow Huang，譯音），在與團隊準備時，發現一個可能的優勢。她說，今年上網練習的時間甚至比之前更長，因為沒有午餐時間限制，即使遠程練習也不比之前困難。

JPL微型設備工程師April Jewell，今年第八年擔任比賽主持人。她說，志工事先充分準備，確保所有參賽者都能了解規則。「看著這些聰明絕頂的孩子們在比賽中的表現，相信他們前程遠大，值得為他們花時間。」

「科學碗」競賽內容廣博，涉及數學、物理、化學、天文、航太、生物、電腦、氣象、統計、材料、環保等學科，既有基礎知識，又有前衛學科。每場比賽有50題，參賽者要有紮實的數理化功底，還要有冷靜的頭腦和靈敏的現場反應。

南加 華裔 航太

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